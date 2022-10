Fractus intente un procès à ADT et Vivint pour violation de brevet

BARCELONE, Espagne, 24 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Fractus, la société de recherche et de développement dont le siège est à Barcelone, a intenté des poursuites contre ADT et Vivint pour violation de ses brevets américains sur la technologie d'antenne interne pour les systèmes de sécurité.

Fractus est le pionnier de la technologie d'antenne basée sur la géométrie. En appliquant la science de la géométrie et des mathématiques au développement d'antennes, Fractus fournit de petites antennes qui s'insèrent dans les appareils avec une fonctionnalité multibande optimale. Sa technologie brevetée a été intégrée dans des antennes utilisées par les principaux fournisseurs de systèmes de sécurité. La famille de licences de Fractus s'est agrandie au fil des ans avec des entreprises telles que ZTE, Samsung, LG, HTC, Asus, TCL, CommScope et Motorola, entre autres.

Fractus est représentée par Max Tribble, Justin Nelson et Joe Grinstein de Susman Godfrey L.L.P. L'affaire a été déposée dans le District Est du Texas.

À propos de Fractus

Fractus est un pionnier du développement d'antennes internes pour les smartphones, les tablettes et autres appareils sans fil de l'Internet des objets et détient un portefeuille de droits de propriété intellectuelle de plus de 30 inventions protégées par plus de 120 brevets et demandes de brevets aux États-Unis, en Europe et en Asie. Parmi les nombreux prix et distinctions que l'entreprise a reçus pour son travail innovant, Fractus a été désignée comme un pionnier technologique du Forum économique mondial de Davos en 2005 et comme l'une des meilleures entreprises innovantes de Red Herring en 2006. Elle a également remporté le prix Frost & Sullivan 2004 pour l'innovation technologique et le prix national de la communication 2010 du gouvernement catalan dans la catégorie des télécommunications. Une équipe d'inventeurs de Fractus a été finaliste du prix de l'inventeur européen de l'OEB en 2014. En novembre 2015, Fractus a été récompensé par l'Academiae Dilecta de l'Académie royale espagnole d'ingénierie et, en avril 2017, a reçu le « European Inspiring Company Award » de la Bourse de Londres et de l'Elite Group.

À propos de Susman Godfrey

Susman Godfrey est la première firme de contentieux d'Amérique. Notre groupe d'avocats talentueux traite des litiges à fort enjeu pour les plaignants et les défendeurs dans tout le pays. Travaillant des deux côtés du dossier, nous savons ce que pense notre adversaire. Avec plus de 150 avocats plaidants répartis dans quatre bureaux d'un océan à l'autre, nous traitons les affaires les plus difficiles dans tout le pays.

