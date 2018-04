Fractus intente un procès pour contrefaçon de brevet à l'encontre des géants des télécommunications At&T, Verizon, T-Mobile et Sprint

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/519144/Fractus_Logo.jpg )



Fractus, fondée en 1999, a développé des antennes de station de base cellulaire innovantes permettant un fonctionnement supérieur dans de multiples bandes de fréquence en utilisant une conception compacte. Sa technologie brevetée a été incorporée aux antennes utilisées par les quatre plus grandes sociétés de téléphonie cellulaire des États-Unis. Le procès de Fractus a été intenté devant le tribunal de première instance des États-Unis pour le District Est du Texas (Division Marshall).

Fractus est représentée par Michael Ng et Daniel Zaheer de Kobre & Kim.

Fractus, S.A. est une société pionnière de renommée mondiale dans le domaine de la technologie d'antenne. La société détient un portefeuille de droits de propriété intellectuelle de plus de 40 inventions protégées par plus de 120 brevets et demandes de brevets aux États-Unis, en Europe et en Asie. Parmi les nombreuses distinctions reçues par la société pour son travail novateur, Fractus a été nommée Entreprise de technologie pionnière au Forum économique mondial de Davos de 2005, et a été reconnue par l'Office européen des brevets pour ses inventions primées. La société a démontré ses capacités en matière d'innovation et d'octroi de sa technologie d'antenne à base de géométrie primée sous licence aux fabricants d'appareils sans fil du monde entier.

