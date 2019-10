Fran Mendes é Mamãe Influencer mais queridinha das famosas

Fran descobriu sua gravidez e começou a fazer publicações relacionadas ao filho Pedro Lucca,e seus seguidores foram se multiplicando,o que totaliza hoje o número expressivo de mais de 500 mil seguidores. Atualmente compartilha sua rotina fofa sobre ser mamãe de primeira viagem, e nunca esquecendo de motivar outras mamães a se amarem e se cuidarem mesmo após a maternidade!

Com a chegada de Pedro Lucca no Instagram o perfil mergulhou no universo materno, e então a abrangência e influência do seu Instagram começou a tomar proporção admirável, são milhares de mamães que se espelham diariamente na sua rotina e dicas.

Atualmente é a blogueira mais famosa da cidade e região de Paraná e com sua extraordinária ascensão nas redes sociais e o reconhecimento no mundo materno, beleza e motivação, também vem se destacando entre as maiores blogueiras do Brasil. Recentemente foi selecionada para um grande projeto com a Influencer Santana Adriana e que já há várias especulações sobre o assunto.

Pelo grande sucesso Fran sempre participa de coquetéis com famosas blogueiras do País. É a maior referência como Digital Influencer no Paraná.

Queridinha pelas famosas karina Bacch, Adriana Santana, pelos blogs como Alfinetei, Choquei, entre outros está em ascensão.

EMPRESA DE ASSESSORIA: PLATAFORMA DIGITAL REDES ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO

WPP: 6298411-1157

EMAIL: CONTATO@DIEGOFILHO.COM.BR

SITE: https://www.diegofilho.com.br/

PERSONAL DIGITAL

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1016285/FRAN_MENDES_PEDRO_LUCCA.jpg

FONTE PLATAFORMA DIGITAL

SOURCE PLATAFORMA DIGITAL