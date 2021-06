Francesco Vanni d'Archirafi nommé nouveau président du groupe Euroclear

Réformes de la gouvernance d'entreprise achevées, sous réserve de l'approbation des actionnaires

BRUXELLES, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- Euroclear a le plaisir d'annoncer la nomination de Francesco Vanni d'Archirafi en tant que président des conseils d'administration du groupe Euroclear, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale des actionnaires de la société le 1er juillet 2021.

M. Vanni d'Archirafi rejoint Euroclear après avoir été président-directeur général de Citi Transaction Services - le fournisseur mondial de services de gestion de trésorerie, de commerce et de titres aux multinationales, aux institutions financières et au secteur public du monde entier - et de Citi Holdings, où il a géré de façon rentable le plus grand portefeuille d'actifs et d'activités secondaires du secteur. Plus récemment, il était vice-président de la division banque, marchés des capitaux et conseil pour la région EMEA, basée à Londres.

M. Vanni d'Archirafi a dirigé de nombreuses entreprises, comités et conseils d'administration au cours d'une carrière internationale qui s'étend sur 38 ans au sein de Citi, notamment en tant que président de longue date de Citibank Europe plc et président-directeur général de Citibank International plc. Il siège aux conseils d'administration de Verti Spa et de Citibanamex, et a été administrateur non exécutif du groupe LCH de 2005 à 2011. Il a longtemps été membre du conseil d'administration de Mapfre International et est président de Junior Achievement Worldwide. Il a également été administrateur de plusieurs entreprises à but non lucratif au Royaume-Uni et en Europe, dont le Felix Project et le Voluntary Solidarity Fund. Il est le vice-président du conseil consultatif de la Kogod School of Business de l'American University et est membre du conseil consultatif international de l'IESE.

M. Vanni d'Archirafi rejoindra les conseils d'administration d'Euroclear Holding et d'Euroclear SA/NV en tant qu'administrateur non exécutif. En outre, l'assemblée générale des actionnaires devrait approuver les réformes proposées qui renforceront davantage la gouvernance d'entreprise d'Euroclear, notamment l'alignement de la composition des deux conseils. Toutes les approbations réglementaires requises concernant la nomination de M. Vanni d'Archirafi et les réformes de la structure de gouvernance du groupe ont été reçues.

Une période de transition suivra l'assemblée générale afin d'assurer un passation en douceur. Pendant cette période de transition, Harold Finders et Franco Passacantando continueront à exercer leurs fonctions de présidents par intérim des conseils d'administration d'Euroclear Holding et d'Euroclear SA/NV, respectivement.

Les conseils d'administration d'Euroclear souhaitent exprimer leur gratitude à M. Finders et à M. Passacantando pour leurs efforts en vue de mener à bien les réformes de la gouvernance d'entreprise et pour leur leadership continu pendant la période de transition.

Commentant l'annonce, M. Vanni d'Archirafi a déclaré :

« C'est un grand honneur d'être invité à diriger les conseils d'administration du groupe Euroclear. Le rôle d'une infrastructure numérique des marchés financiers résiliente, robuste, efficace et fiable n'a jamais été aussi important pour permettre le fonctionnement fiable et l'innovation continue des marchés de capitaux et de l'économie mondiale. J'ai hâte de travailler avec les actionnaires, les membres du conseil d'administration, Lieve Mostrey et l'équipe de direction d'Euroclear pour continuer à accroître la valeur qu'Euroclear apporte aux clients, aux parties prenantes de l'écosystème post-marché et à la société. »

Harold Finders et Franco Passacantando ont déclaré conjointement :

« Au cours de l'année écoulée, nous avons mené un processus étendu et approfondi pour identifier le bon candidat pour ce rôle important. Francesco apporte une combinaison unique d'expertise et de connaissances combinée à une vaste expérience au niveau du conseil d'administration qui s'avérera inestimable pour l'organisation. Nous sommes impatients de travailler avec lui dans les mois et les années à venir. »

Lieve Mostrey, président-directeur général du groupe Euroclear, a ajouté :

« Nous sommes très heureux d'accueillir Francesco Vanni d'Archirafi au sein du groupe Euroclear. Au nom de toutes les équipes d'Euroclear, nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec lui dans la prochaine phase du voyage d'Euroclear. »

À propos d'Euroclear

Le groupe Euroclear est le fournisseur de confiance du secteur financier en matière de services après-transaction. Euroclear fournit aux fonds d'investissement des services de règlement et de conservation de titres nationaux et transfrontaliers pour les obligations, les actions et les produits dérivés. Euroclear est une infrastructure de marché des capitaux fiabilisée et résiliente qui s'engage à fournir une atténuation des risques, une automatisation et une efficacité à grande échelle pour sa clientèle mondiale.

Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank – notée AA+ par Fitch Ratings et AA par Standard & Poor's – ainsi qu'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & Ireland. Le groupe Euroclear a réglé l'équivalent de 897 000 milliards d'euros de transactions sur titres en 2020, soit 276 millions de transactions nationales et transfrontalières, et détenait 32 800 milliards d'euros d'actifs pour ses clients fin 2020. Pour plus d'informations sur Euroclear, veuillez consulter le site www.euroclear.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/832898/Euroclear_Logo.jpg

Related Links

http://www.euroclear.com



SOURCE Euroclear