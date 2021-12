Frank Friesacher, ancien dirigeant de Blockchain, nouveau directeur des produits de Fleet Complete

TORONTO, 8 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Fleet Complete®, fournisseur mondial de technologies et de solutions télématiques pour les entreprises de gestion de flottes, d'actifs et de main-d'œuvre mobile, a annoncé aujourd'hui la nomination de Frank Friesacher au poste de directeur des produits. M. Friesacher dirigera l'innovation des produits de la société à l'échelle mondiale et les opportunités de marché à long terme, fort de plus de 25 ans d'expérience dans le développement et l'introduction sur le marché de technologies logicielles et matérielles innovantes.

« Il s'agit là d'un renfort important pour notre activité mondiale, et nous sommes enthousiasmés par le voyage qui nous attend », commente le PDG de Fleet Complete, Tony Lourakis. « Frank est un leader expérimenté. Il jouit d'une excellente réputation, d'une très vaste expérience et d'une grande ingéniosité dans des domaines tels que le SaaS, le PaaS, l'IoT, la Blockchain, l'IA, la télématique, les flottes électriques et d'autres produits IoT industriels connectés. Nous sommes ravis de l'accueillir dans l'équipe de Fleet Complete. »

Ancien PDG d'une entreprise de solutions M2M et de flotte pendant sept ans, M. Friesacher possède un long pedigree professionnel en matière d'innovation de produits.. Il est notamment à l'origine du système d'exploitation embarqué en temps réel QNX, du premier traitement de paiement par chèque électronique, de l'introduction de portails bancaires en ligne en libre-service, de l'assurance télématique et de solutions de maintenance prédictive basées sur l'IA pour les avions et les camions.

Il a également dirigé l'accélérateur numérique des solutions avancées pour les flottes de véhicules lourds routiers, non routiers et électriques chez Cummins.

Tirant parti de l'expérience acquise en tant que directeur des produits, M. Friesacher travaillera en étroite collaboration avec l'équipe d'ingénierie pour stimuler la gestion des produits, la stratégie de marché et l'innovation à long terme de l'entreprise à l'échelle mondiale. Il pilotera la vision et la feuille de route relatives au développement de nouveaux produits et solutions, en fonction des besoins actuels et futurs du marché, ainsi que des attentes des clients.

« Fleet Complete aide déjà des dizaines de milliers d'entreprises à travers le monde à transformer et à numériser leurs opérations mobiles, et elle regorge de possibilités pour en aider des centaines de milliers d'autres », déclare Friesacher. « Je suis particulièrement enthousiasmé par ce que nous pouvons faire pour influer sur les efforts mondiaux en matière de durabilité tout en améliorant la qualité de vie dans le secteur des flottes. Je veux tirer parti de toutes les réalisations impressionnantes de Fleet Complete au cours des vingt dernières années et les révolutionner par la mise au point des produits et des technologies de nouvelle génération qui créeront davantage de valeur pour nos clients dans le monde entier. »

Pour de plus amples informations sur l'équipe de direction de Fleet Complete et les opportunités de carrière, veuillez consulter les sites https://www.fleetcomplete.com/leadership-team/ et https://www.fleetcomplete.com/careers/

À propos de Fleet Complete

Fleet Complete® est un fournisseur mondial de premier plan de technologie de véhicules connectés, qui propose des solutions de gestion de flottes, d'actifs et de main-d'œuvre mobile essentielles à la mission. La société compte plus de 600 000 abonnés et plus de 40 000 entreprises et organisations gouvernementales au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie et dans toute l'Europe. Elle entretient des partenariats de distribution clés avec AT&T aux États-Unis et au Mexique, TELUS et Rogers au Canada, Telstra en Australie, Telia au Danemark, COSMOTE en Grèce et Deutsche Telekom (T-Mobile) dans plusieurs pays européens. Fleet Complete cultive de solides partenariats OEM avec les leaders du marché mondial, tels que ConMet, Cummins, Ford, General Motors, Mitsubishi Australia et Toyota, entre autres. Elle reste l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde, ayant remporté de nombreux prix pour l'innovation et la croissance.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fleetcomplete.com/

Contact pour les médias : Tim Kwan, directeur général du marketing, Fleet Complete, [email protected]

