Frank Ribeiro é o novo Chief Commercial Officer da G4S Brasil

A empresa é reconhecida pelo mercado no contexto global como provedora de primeira linha em Manned Security Services (Segurança Patrimonial e Pessoal), Facility Management (Outsourcing de serviços), Corporate Risks Services (Análise de Riscos Corporativos) e ainda Electronic Security Services (Sistemas Eletrônicos de Segurança) como controle de acesso e CFTV.

Para 2019, a integração de serviços e soluções consultivas são os pilares que irão nortear as tomadas de decisões da G4S. Além disso, a empresa adotará estratégias de expansão regional, crescimento dentro dos clientes atuais e redução do Total Cost of Ownership (TCO) inerentes a todas as ofertas que a empresa oferece. O aprimoramento dos contratos através de SLA's também é um foco de atuação na gestão do executivo.

Segundo Frank, um dos diferenciais relevantes da empresa são as práticas operacionais alinhadas às regras internacionais de compliance. "Isso garante aos nossos clientes uma segurança adicional. Temos grandes concorrentes nas áreas de segurança e FM, mas nós temos a capacidade de integrar todos os serviços".

Ainda ao analisar a concorrência, Frank cita as novas Leis de Terceirização que, segundo o executivo, representam oportunidades estratégicas. "Empresas melhores posicionadas e que atuam em aderência à lei, garantem um processo eficiente e normalizado, respeitando as regras do mercado."

Com 118 anos de mercado, a terceira maior operação nas américas e cerca de 546 mil funcionários, a G4S figura entre as organizações privadas de segurança mais sólidas no contexto internacional. "Um dos meus objetivos é estimular ainda mais o mercado a reconhecer a G4S como um verdadeiro Trusted Advisor (conselheiro de confiança) para ofertas de segurança e facilities", finaliza.

Contato: qap@br.g4s.com | (11) 4560-6054 | blog.g4s.com.br

FONTE G4S Brasil

