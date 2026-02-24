Fred Finch Youth & Family Services abrirá camino en un nuevo programa residencial de crisis para jóvenes afectados por el autismo

Inauguración: jueves 26 de febrero de 2026, | 11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Oakland, CA

OAKLAND, California, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Fred Finch Youth & Family Services inaugurará un programa de tratamiento residencial de crisis de última generación y un gimnasio comunitario en su histórico campus de Oakland el jueves 26 de febrero de 2026, de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. El proyecto amplía la atención residencial de crisis que se necesita con urgencia para jóvenes con autismo y jóvenes con problemas complejos de salud conductual.

Kaiser Permanente proporcionó fondos de capital para el proyecto y contratará a Fred Finch para proporcionar servicios a los miembros de Kaiser Permanente que necesiten atención residencial en caso de crisis.

Fundada en Oakland en 1891, Fred Finch pasó de ser un orfanato a ser un proveedor líder de tratamiento residencial, apoyo familiar, viviendas de transición y servicios de salud conductual basados en la comunidad en todo California. Este nuevo programa residencial de crisis se basa en décadas de trabajo basado en la evidencia en la atención residencial terapéutica en el Área de la Bahía y en el sur de California. El programa está diseñado para proporcionar una estabilización intensiva a corto plazo para los jóvenes en un entorno terapéutico, trabajando en estrecha colaboración con las familias para apoyar un regreso seguro y oportuno a casa. Al ofrecer una alternativa a los departamentos de emergencia y las colocaciones hospitalarias a largo plazo, el programa fortalece la atención continua para algunos de los jóvenes más vulnerables de la región, ayudando a prevenir hospitalizaciones innecesarias o colocaciones institucionales.

"Durante más de 130 años, Fred Finch se ha adaptado para satisfacer las necesidades cambiantes de los niños y las familias", dijo Tom Alexander, presidente y director ejecutivo de Fred Finch Youth & Family Services. "Esta innovación refleja nuestro compromiso con las familias que atraviesan momentos de crisis real, ofreciéndoles un lugar arraigado en la atención, la experiencia y la esperanza". La iniciativa refleja la larga relación de Fred Finch con Kaiser Permanente y un enfoque compartido para diseñar soluciones de salud conductual basadas en la comunidad.

"Este proyecto es algo más que un edificio", dijo Kavitha Rao, MD, psiquiatra infantil de Kaiser Permanente. "Es un espacio de atención diseñado para las necesidades únicas de los jóvenes que luchan con desafíos complejos de salud conductual".

La inversión de Kaiser Permanente ayudará a transformar el campus de Fred Finch y ampliará el acceso a servicios especializados de estabilización de crisis en los próximos años.

Fred Finch Youth & Family Services es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) dedicada a fomentar la resiliencia, el bienestar y la equidad para los jóvenes, las familias y las comunidades. A través de una atención culturalmente receptiva e informada sobre el trauma, brindamos servicios de salud mental, salud conductual y servicios sociales a quienes enfrentan desafíos complejos, incluidos el trauma, la pobreza, la falta de vivienda, las barreras sistémicas y las discapacidades cognitivas. Durante más de un siglo, Fred Finch se ha asociado con personas y comunidades para garantizar el acceso a un apoyo compasivo y de alta calidad que permita a las personas construir un futuro más brillante. Más información en https://www.fredfinch.org/

