Fredrick D. Scott anuncia el fin de su período de libertad condicional

"No estoy conforme con las circunstancias y situaciones que enmarcaron mi declaración de culpabilidad, y tampoco me alegra el tiempo que pasé lejos de mis hijos. Pero el resultado final de lo que ocurrió, por extraño que parezca, fue lo mejor que pudo haberme pasado en ese momento. Me dio tiempo, tiempo para descubrirme, para aprender a amarme y aceptarme por lo que soy, para hallar mi propósito y vocación en la vida y comprender lo que realmente significa ser 'negro en los EE. UU.'. He experimentado todo lo que una persona desea y también lo que no desea, y es por eso que hoy puedo aprovechar de manera eficaz mis conocimientos, experiencia y capacidad ejecutiva para lograr un verdadero impacto y cambio en las comunidades desfavorecidas de los Estados Unidos y de otros países, ¡y es mi anhelo lograrlo!"

Acerca de Fredrick D. Scott:

Fredrick D. Scott es director ejecutivo de The Scott Family Office Intl. La empresa está estructurada como gestora del patrimonio de una sola familia, y es el propio Fredrick quien administra los activos familiares. Asimismo, ocupa el cargo de presidente del directorio de la fundación con sede en la ciudad de Nueva York, The Scott Family Foundation Intl., una organización de la sociedad civil (CSO) y miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Fredrick es consultor empresarial, inversor en capital privado, orador motivacional, activista social y filántropo. Incluido en la lista "Top 30 Under 30" de la revista Ebony en mayo de 2010 con solo 25 años, Fredrick fue, en su momento, el fundador afroamericano de fondos de inversión más joven de la historia.

Fredrick es el pionero del movimiento #GetRealWoke. Este movimiento tiene como fin promover la estabilidad económica, la viabilidad y la mejora de nuestra comunidad mediante el fomento de iniciativas de educación financiera y la lucha contra la vigilancia policial abusiva, el encarcelamiento y las tácticas económicas utilizadas para privar a perpetuidad a las comunidades de color de sus derechos y convertirlas en esclavos modernos en los Estados Unidos. Si desea conocer más sobre Fredrick y su labor, visite: https://fredrickdscott.com, y en Instagram: @fredrickdscott

