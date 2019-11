FreedomPay anuncia acordo com a Marriott International para inovação em tecnologia de comércio

A premiada plataforma da FreedomPay, a Commerce Platform™, tem sido reconhecida por impulsionar a inovação, a transformação e o crescimento em diversos setores

FILADÉLFIA, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A FreedomPay, líder em inovação em tecnologias de comércio, anunciou, hoje, um acordo com a Marriott International, que passará a adotar a premiada plataforma de comércio da FreedomPay em todo o seu portifólio de hospedagem, a começar pelos Estados Unidos e Canadá e com expansão para outras regiões do mundo.

O acordo une o poder tecnológico reconhecido como o propulsor de muitas das marcas líderes em todo o mundo em diversos setores com a maior empresa do setor hoteleiro, responsável pela gestão e franquias de mais de 7.000 propriedades em 132 territórios e países.

"O alcance global da FreedomPay é único no mundo do comércio e oferece a empresas de ponta uma plataforma unificada, com alta disponibilidade e escalável em todos os continentes, em contrapartida à necessidade de gerenciar uma rede de provedores distintos", comentou o CEO e fundador da FreedomPay, Tom Durovsik.

A plataforma de comércio da FreedomPay atende a vendedores e empresas de todo o mundo unindo segurança, identidade, pagamentos, lealdade e publicidade com soluções direcionadas por dados particulares. A tecnologia totalmente integrada e patenteada apresenta flexibilidade e opções inéditas para que as empresas operem em diversos países, diversos setores, diversos pontos de venda e provedores de serviços para o comércio. Em um momento em que as empresas passam a consolidar as entregas de suas vendas em todo o globo, uma plataforma única e unificada faz-se necessária para que haja uma real solução que atenda a todos os canais.

"A Marriott está comprometida com tecnologias que podem oferecer uma qualidade de serviço inédito para os clientes em todo o mundo", declarou Val Bauduin, Controller e CAO da Marriott.

"Estamos animados em trabalhar com a FreedomPay em direção à inovação, à velocidade até chegar ao mercado e à busca de uma experiência perfeita para o cliente."

"A plataforma de comércio da FreedomPay é transformadora para empresas que lidam com um cenário de pagamentos em rápida mudança e que se volta para a entrega das melhores capacidades da atualidade, hoje e no futuro", acrescentou Tom Durovsik, CEO e fundador da FreedomPay. "A união de nossa busca pela inovação e comprometimento o avanço tecnológico representa o futuro do setor hoteleiro e de hospedagem."

Sobre a FreedomPay

A Plataforma de Comércio da FreedomPay (FreedomPay Commerce Platform) é a tecnologia de preferência de muitas das grandes empresas do mundo, nas áreas de varejo, hospitalidade, hospedagem, jogos, esportes, entretenimento, serviços de alimentação, ensino, tratamento de saúde e serviços financeiros. A tecnologia da FreedomPay foi desenvolvida com o propósito de oferecer desempenho extremamente sólido no ambiente altamente complexo do comércio global. A empresa mantém um ambiente de segurança de classe mundial a foi a primeira a obter a cobiçada validação do Conselho dos Padrões de Segurança do PCI (PCI Security Standards Council) contra o padrão de criptografia ponto a ponto [Point-to-Point Encryption (P2PE/EMV)] na América do Norte. As soluções robustas da FreedomPay em pagamentos, segurança, identidade e analítica de dados estão disponíveis na loja, on-line e em dispositivos móveis e têm o apoio da rápida adoção da API. A premiada Plataforma de Comércio da FreedomPay opera em uma pilha única, unificada, de tecnologias em diversos continentes, permitindo às empresas oferecer uma experiência consistente e reprodutível em escala global.

Para mais informações, acesse: www.freedompay.com.

