FreeMove Alliance et Millicom coopèrent pour mieux servir les multinationales à travers les Amériques

Ce nouveau partenariat permettra d'étendre la portée de FreeMove Alliance en Amérique latine, en ajoutant les huit marchés de communications mobiles de Millicom (Bolivie, Colombie, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et Paraguay) à son réseau qui compte déjà plus d'une centaine de marchés dans le monde. Cette coopération s'avérera particulièrement précieuse pour T-Mobile US et TIM Brasil, deux membres de FreeMove Alliance dont les bases de clients multinationaux font régulièrement des affaires sur le continent américain.

« L'objectif stratégique de FreeMove Alliance est de promouvoir la puissance de la mobilité mondiale en facilitant la collaboration entre les entreprises multinationales et les opérateurs de réseaux mobiles nationaux. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'accueillir Millicom dans la communauté FreeMove », déclare Lazaro Fernandez, directeur général de FreeMove Alliance. « Avec Millicom, nos partenaires et nos clients se voir élargir, d'un seul coup, l'accès à huit marchés forts et émergents en Amérique centrale et du Sud. Ce partenariat nous permet également d'optimiser davantage les investissements réalisés par les multinationales pour offrir une connectivité mobile multi-pays de premier ordre. »

Les clients entreprises multinationalesux, clients de Millicom, ayant des opérations qui opèrent déjà sur un ou plusieurs des huit marchés mobiles de Millicom auront ont désormais accès aux opérateurs de premier rang de l'Alliance FreeMove aux États-Unis, au Brésil et en Europe, ainsi qu'au à son réseau mondial FreeMove plus étendu. Les clients de Millicom Ils peuvent également bénéficier des offres centralisées de mobilité d'entreprise de l'Alliance FreeMove, y compris la gestion centralisée de contrats, des rapports, des commandes et des incidents, ainsi que du soutien commercial mondial.

« Nous sommes ravis de rejoindre la FreeMove Alliance », déclare Augusto Dumit, directeur MNCs & Wholesale, Amérique latine chez Millicom. « Le client est au cœur de tout ce que nous faisons, la décision a donc été facile à prendre car les services de FreeMove Alliance offriront à nos clients multinationaux de Tigo Business un certain nombre d'avantages tangibles. Ce nouveau partenariat permettra également d'étendre les nos solutions sans couture qui sont conçues pour les des clients multinationaux sans faille de Millicom aux États-Unis et dans le monde entier, ce qui nous permettra de renforcer notre position sur le marché compétitif concurrentiel des services gérés mobiles managés en Amérique latine.»

À propos de FreeMove Alliance

Créée en 2003, FreeMove Alliance est l'alliance de télécommunications mobiles entre Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia et Telia. Il s'agit d'un centre de services mobiles qui aide les multinationales à optimiser leurs investissements dans la connectivité mobile en leur offrant un accès mondial aux réseaux les plus fiables via un point de gestion central. FreeMove Alliance promeut la puissance de la mobilité mondiale en permettant la collaboration entre les entreprises multinationales et les opérateurs locaux. Elle offre une connectivité de premier ordre sur 90 % de sa zone de couverture via les réseaux primés de ses membres, ainsi que des accords commerciaux simplifiés, un support de compte dédié et des services à valeur ajoutée dans plus de 100 pays.

À propos de Millicom

Millicom (NASDAQ U.S.: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB) est un fournisseur principal de services de réseaux câblés et mobiles dédiés aux marchés émergents en Amérique latine et en Afrique. Millicom donne le ton à l'heure de proposer des solutions innovantes et le haut débit large bande via les services The Digital Lifestyle® par l'entremise de sa marque principale, TIGO. Au 31 décembre 2020, Millicom exploitait des filiales et des coentreprises qui employaient plus de 21 000 personnes et fournissaient des services mobiles à environ 55 millions de clients. Pour plus de 12 millions de foyers, ces services étaient transmis par câble. Fondée en 1990, Millicom International Cellular S.A. a son siège social au Luxembourg.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1731338/Freemove_Corporate_Video.mp4

