FreeMove nomme Selma Avdagic Tisljar sa nouvelle directrice générale

Selma Avdagic Tisljar prend la direction alors que la FreeMove Alliance fête ses 20 ans.

AMSTERDAM, 3 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La FreeMove Alliance, une alliance de télécommunications mobiles réunissant Deutsche Telekom, Orange, TIM et Telia, a nommé Selma Avdagic Tisljar sa nouvelle directrice générale, à effet immédiat. Sa nomination coïncide avec le 20e anniversaire de l'Alliance et témoigne d'un leadership fort et continu ; FreeMove est fier de servir plus de 500 entreprises multinationales, tout en conservant un taux de fidélisation de la clientèle de 99%.

Mme Avdagic Tisljar continuera à fournir à FreeMove une orientation tournée vers l'avenir et une approche coordonnée. Ses principaux objectifs dans ses nouvelles fonctions seront de stimuler l'innovation, de s'engager avec les clients et les partenaires et d'assurer la réussite des nouveaux services FreeMove, tel le développement d'une approche commune sur les réseaux mobiles privés 5G, ainsi que les services de collaboration et de communication de FreeMove. En 2022, les membres de l'Alliance ont également codéveloppé la solution FreeMove Automation Service, un 'hub' ITSM, automatisé et interconnecté, qui permet aux clients (entreprises multinationales) de gérer leurs services de mobilité à travers l'ensemble de la zone de couverture FreeMove d'une manière totalement transparente et harmonisée, assurant ainsi une expérience client transparente.

« Je suis ravie de rejoindre FreeMove à un moment aussi passionnant pour cette organisation, et je m'associe aux membres des conseils de surveillance et d'administration de FreeMove pour remercier mon prédécesseur, Lazaro Fernandez, d'avoir incarné le véritable esprit de l'Alliance et pour sa performance exceptionnelle, son excellence opérationnelle et son engagement profond à améliorer et à développer FreeMove » a déclaré Mme Avdagic Tisljar. « Sous sa direction, FreeMove n'a cessé de faire évoluer son modèle de service afin de répondre aux besoins changeants des clients, et j'ai l'intention de m'appuyer sur cette notion à l'avenir. »

« Regroupant une couverture combinée de connectivité mobile dans plus de 100 pays, FreeMove offre aux entreprises multinationales l'avantage d'un réseau d'opérateurs de téléphonie mobile fiable et coopératif et un engagement commun pour la qualité du service » a ajouté Lazaro Fernandez. « Je me sens privilégié d'avoir eu l'occasion de diriger une organisation unique dans le domaine des télécommunications et je suis convaincu que l'expertise de Selma lui permettra d'atteindre de nouveaux sommets. »

Avant d'être nommée Directrice Générale de FreeMove, Mme Avdagic Tisljar était directrice de la gestion internationale des services chez Deutsche Telekom. Parmi ses dernières responsabilités, l'on peut citer la gestion des opérations internationales, la direction du développement de la plateforme informatique pour l'automatisation des processus et l'expérience client. Elle est une dirigeante internationale expérimentée ayant occupé divers postes de direction commerciale chez Deutsche Telekom, Hrvatski Telekom (filiale de Deutsche Telekom), ainsi que chez Deloitte, cabinet de conseil en gestion.

Mme Avdagic Tisljar devra rendre compte au conseil de surveillance de la FreeMove Alliance, composé de Martin Knauer (Deutsche Telekom), Valérie Cussac (Orange), Antonio Morabito (TIM) et Pernilla Wikman (Telia). Elle devient la cinquième directrice générale de FreeMove et succède à Lazaro Fernandez (Orange) qui a occupé le poste avec succès au cours des 5 dernières années. M. Fernandez poursuivra sa carrière dans le domaine de la transformation au sein du groupe Orange.

À propos de l'alliance FreeMove

Créée en 2003, la FreeMove Alliance est l'alliance de télécommunications mobiles qui réunit Deutsche Telekom, Orange, TIM et Telia. FreeMove aide les 500 plus grandes multinationales présentes en Europe à optimiser leurs investissements dans la connectivité mobile en leur offrant un accès aux réseaux les plus fiables via un point de contact unique. FreeMove a pour mission de promouvoir la puissance de la connectivité mobile mondiale en facilitant la collaboration entre les entreprises multinationales et les opérateurs de réseaux mobiles. FreeMove propose de la connectivité mobile de qualité supérieure sur 90 % de la zone de couverture de l'Alliance grâce aux réseaux primés de ses membres, ainsi que des accords commerciaux simplifiés, une gestion de client dédiée et des services à valeur ajoutée dans plus de 100 pays.

