Freenome et Biognosys annoncent une collaboration visant à améliorer le dépistage et le traitement du cancer à un stade précoce

En décodant les modèles de biomarqueurs acellulaires (ac) d'une complexité autrefois impensable, la société génomique de l'intelligence artificielle (IA) de Freenome est sur le point de détecter le cancer à ses stades les plus précoces et d'aider les cliniciens à optimiser de thérapies de précision la prochaine génération.

Au niveau moléculaire, l'existence de fragments circulants d'ADN tumoral (ADNct) dans le sang est bien établie. Cependant, en raison des limitations statistiques, biologiques et économiques, il a été démontré que l'ADNct est un biomarqueur non fiable par lui-même pour la détection précoce du cancer.

La plateforme génomique de IA de Freenome regarde au-delà de l'ADN tumoral pour analyser la réponse du corps au cancer : les fragments d'ADNac et d'ARNac qui sont libérés dans le système sanguin quant à la présence d'un cancer mène à la destruction des cellules immunitaires et autres cellules dans l'environnement tumoral. Son partenariat avec Biognosys permet à Freenome d'améliorer son approche multianalytique et à large spectre en incorporant la quantification des protéines à un niveau exceptionnel de profondeur et de précision dans le développement de son premier test de détection disponibles commercialement.

« Nous sommes heureux de travailler avec Freenome, qui s'engage à aller au-delà de l'approche mono-analytique traditionnelle en matière de diagnostic génomique », a déclaré Oliver Rinner, PhD, PDG de Biognosys. « Sa génomique de IA complément parfaitement à notre technologie protéomique de nouvelle génération, qui fournit des informations quantitatives impartiales sur des centaines de protéines et des milliers de peptides à partir d'une analyse d'un seul échantillon. »

Selon Imran Haque, PhD, directeur scientifique chez Freenome, «les changements dans l'expression des protéines peuvent être des marqueurs directs ou indirects des processus pathologiques émergeant dans le corps. Travailler avec Biognosys nous fournit un type d'information différent et complémentaire à utiliser avec nos données de séquençage génomique, ce qui peut à son tour améliorer la performance de nos tests. " »

En plus de son engagement en matière de dépistage du cancer à un stade précoce, la plateforme génomique AI de Freenome a attiré des institutions universitaires et des entreprises pharmaceutiques du Fortune 500 intéressés à résoudre d'autres problèmes urgents liés au cancer et à d'autres maladies, de la prédiction de la réaction aux médicaments pour révéler de nouvelles cibles de la prochaine génération d l'immuno-oncologie et les thérapies ciblées.

À propos de Freenome

Freenome est une société génomique de IA ayant pour but de donner à tous les outils nécessaires pour détecter, traiter et prévenir leurs maladies. En appliquant des techniques avancées de machine learning aux récentes découvertes en génomique, Freenome a développé des tests sanguins non-invasifs permettant le dépistage du cancer à un stade précoce et améliorant l'efficacité des traitements. Freenome a levé 78 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Andreessen Horowitz, Google Ventures, Polaris Partners et Founders Fund. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://www.freenome.com/

À propos de Biognosys

Biognosys est une société leader de protéomique dédiée à transformer la recherche en sciences de la vie afin de mettre à la disposition des chercheurs les outils protéomiques les plus avancés. La société propose une gamme de produits et services qui permettent de décoder le protéome et fournissent aux chercheurs de tous les domaines un aperçu approfondi de l'expression protéique dans les cellules, les tissus ou les fluides corporels. La technologie de Biognosys repose sur la spectrométrie de masse haute résolution, combinée à une approche innovante de traitement parallèle des signaux, pour une quantification sans précédent de vastes protéomes dans le cadre d'une expérimentation unique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://www.biognosys.com

