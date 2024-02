FreezeM lève 14,2 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A pour accélérer son expansion sur le marché de l'industrie des protéines d'insectes

FreezeM vise à simplifier la reproduction de la mouche soldat noire et à augmenter sa production de protéines en fournissant son produit PauseM® aux producteurs de protéines de la mouche soldat noire, en exploitant un marché estimé à 3,96 milliards de dollars d'ici 2033, selon les prévisions de Meticulous Research. Cette innovation joue un rôle essentiel dans l'augmentation de la capacité de production de protéines d'insectes pour le bétail et les aliments pour animaux de compagnie, tout en mettant en œuvre une économie circulaire, en préservant les précieuses terres agricoles mondiales et en réduisant l'appauvrissement des océans.

Traditionnellement, l'élevage de la mouche soldat noire est un goulot d'étranglement majeur dans la production de protéines d'insectes à l'échelle industrielle, car il nécessite une expertise biologique unique pour s'attaquer aux instabilités inhérentes aux colonies et aux lacunes technologiques. Bien qu'il existe de nombreuses solutions techniques prêtes à l'emploi pour l'élevage et la transformation, les problèmes de l'élevage ne peuvent pas être résolus uniquement par des machines. À mesure que l'industrie de l'élevage d'insectes se développe, elle suit une trajectoire similaire à celle d'autres segments établis du marché agricole, évoluant vers la spécialisation et la segmentation de la chaîne d'approvisionnement. PauseM® a été développé pour relever les défis fondamentaux de l'élevage d'insectes, conférant ainsi à nos clients un avantage concurrentiel sur le marché. En éliminant ces contraintes industrielles, PauseM® favorise non seulement la croissance du secteur, mais facilite également l'expansion de l'industrie mondiale des protéines d'insectes.

PauseM® est un produit prêt à l'emploi, contenant des nouveau-nés de mouche soldat noire « en pause » dans leur cycle de vie, avec une durée de conservation prolongée de 14 jours et des taux de survie élevés et constants de plus de 90 %. PauseM® est expédié aux usines de protéines de mouche soldat noire du monde entier, stocké sur place et utilisé de manière flexible en fonction des besoins de production. Cette technologie ouvre la voie à un nouveau modèle de production de protéines ¨de MSN découplées, séparant la phase de reproduction des phases d'élevage et de transformation pour la première fois dans l'industrie de l'élevage d'insectes. L'adoption de PauseM® en tant que solution de reproduction continue externalisée permet d'accroître l'efficacité de la production de protéines, de réduire les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement et de rationaliser l'évolutivité en toute transparence.

FreezeM permet d'éliminer l'obstacle de l'élevage, de rationaliser la production de protéines d'insectes et de la rendre plus efficace et plus accessible aux nouveaux acteurs comme aux vétérans du marché. Le nouveau modèle de production de protéines découplées marque la première fois que la phase de reproduction est séparée des phases d'élevage et de transformation dans l'industrie de l'élevage d'insectes. La société fournit actuellement PauseM® dans le monde entier, à destination des usines de protéines de MSN de petite ou de grande taille.

« Le cycle de financement actuel permettra à FreezeM d'intégrer notre technologie à l'échelle mondiale et d'accélérer la croissance de nos centres de sélection en Europe et en Israël, favorisant ainsi une expansion commerciale réussie. Notre technologie libère le marché des insectes de ses entraves et propulsera le marché des protéines d'insectes vers son véritable potentiel », a déclaré le Dr. Yuval Gilad, co-fondateur et PDG de FreezeM.

Fondée en 2018 en tant que société dérivée de l'Institut Weizmann des sciences par trois diplômés de cette institution à savoir Yoav Politi, Idan Alyagor et Yuval Gilad. La mission de FreezeM est de rendre l'élevage d'insectes simple et accessible en utilisant des solutions d'élevage inédites pour l'industrie émergente de l'élevage la mouche soldat noire (MSN). Depuis sa création, la société a développé de multiples percées biotechnologiques pour améliorer la production durable et rationalisée de protéines d'insectes. FreezeM a reçu plusieurs subventions prestigieuses de la Commission européenne et de l'Autorité israélienne de l'innovation, et a participé à des consortiums d'innovation de premier plan en Europe et en Israël.

