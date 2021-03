Fresenius Kabi anuncia a segunda edição da bolsa de 100 mil euros* para incentivo a pesquisa em nutrição parenteral na América Latina

BAD HOMBURG, Alemanha, 15 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Fresenius Kabi, empresa global de saúde, anunciou hoje o lançamento da segunda edição da bolsa para pesquisa em nutrição parenteral na América Latina. O valor de 100 mil euros* será concedido a uma instituição com projeto original diretamente relacionado à área terapêutica de nutrição parenteral (NP).

Esta é a segunda edição da bolsa de 100 mil euros* criada para apoiar a pesquisa em NP em pacientes adultos hospitalizados na América Latina. As informações desta pesquisa contribuirão para aprimorar o atendimento nutricional e consequentemente com a melhora do tratamento dos pacientes hospitalizados em toda a região.

As inscrições podem ser feitas até 30 de março de 2021 e serão analisadas por um comitê de especialistas em nutrição clínica, presidido pela Dra. Isabel Correia, chefe da equipe de terapia nutricional do Instituto Alfa de Gastroenterologia e Cirurgia do Hospital Universitário de Belo Horizonte. O vencedor será anunciado oficialmente no congresso FELANPE 2021 (virtual). O formulário de inscrição e as informações adicionais estão disponíveis no site. https://unidospelanutricaoclinica.com.br/.

A bolsa para pesquisa em nutrição parenteral na América Latina faz parte do compromisso da Fresenius Kabi de apoiar pesquisas sobre o tema na região. Para mais informações, acesse https://unidospelanutricaoclinica.com.br/ ou envie um e-mail para [email protected].

* ou equivalente em moeda local

Sobre "Unidos pela nutrição clínica"

Em 2014, a Fresenius Kabi criou a iniciativa Unidos pela nutrição clínica (UCN) para aumentar a conscientização sobre a desnutrição relacionada a doenças em todo o mundo. Por meio da coleta de dados regionais e avaliação clínica, além de eventos e ferramentas sob medida para os profissionais de saúde, a UCN visa reduzir a prevalência de desnutrição hospitalar. Em 2018, a iniciativa se expandiu para a Ásia. Para saber mais, acesse:

https://unidospelanutricaoclinica.com.br/.

