Fresenius Kabi conclui incorporação da Novafarma

"A conclusão dessa fusão é um marco importante para a expansão da nossa posição de mercado na América Latina. Além de reforçar os nossos constantes investimentos no país, juntamos os mais altos padrões de segurança e qualidade no Brasil e nos beneficiamos da junção da expertise internacional", explica Hernâni Sério, Diretor-Presidente da empresa no Brasil. A unidade de negócio passou por melhorias estruturais e é o único centro de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos intravenosos da empresa na América Latina.

A empresa global de saúde, fundada na Alemanha, está comprometida em garantir elevados padrões globais de qualidade e segurança. A Fresenius Kabi está em operação no Brasil há mais de 40 anos. A empresa conta com 3 unidades de produção, 1 centro de pesquisa e desenvolvimento e 4 centros de distribuição no país.

Sobre a Fresenius Kabi

A Fresenius Kabi é uma empresa de assistência médica global especializada em medicamentos capazes de salvar vidas e tecnologias para infusão, transfusão e nutrição clínica. Os produtos e serviços são utilizados como auxílio em tratamentos de pacientes críticos e crônicos. O portfólio da Fresenius Kabi compreende uma série de medicamentos injetáveis, terapias de infusão e produtos para nutrição clínica, bem como os dispositivos usados para administração destes produtos. Na área de biossimilares, temos como foco doenças autoimunes e oncologia. Em 2019, o primeiro produto biossimilar da Fresenius Kabi foi lançado. Nas tecnologias de transfusão e terapia celular, a Fresenius Kabi oferece produtos para coleta de componentes sanguíneos e de terapias extracorpóreas.

Com a filosofia corporativa de "caring for life", a empresa está comprometida em levar tecnologias e medicamentos essenciais às mãos de pessoas que ajudam pacientes a encontrarem as melhores respostas para os desafios enfrentados por cada um deles. A Fresenius Kabi tem cerca de 40,000 colaboradores espalhados pelo mundo. Em 2019 as vendas globais da Fresenius Kabi totalizaram mais de 6,9 bilhões de euros. Para mais informações, acesse https://www.fresenius-kabi.com/br.

