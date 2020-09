Fresh Property Group regroupe des logements résidentiels destinés aux activités locatives dans le logiciel de gestion Yardi

Grâce à Yardi, l'entreprise aura une vue d'ensemble du rendement du portefeuille de ses propriétés. L'entreprise s'appuiera en outre sur Yardi Voyager® pour la gestion immobilière et la comptabilité, ainsi que pour les produits auxiliaires afin de proposer aux résidents une offre complète et d'optimiser les rendements sur investissement. Avec 1,6 milliard de livres (£) d'actifs en gestion, Fresh éliminera un certain nombre de systèmes disparates grâce à la plateforme unique connectée de Yardi.

Fresh automatisera les activités marketing avec la suite RENTCafé® Suite de Yardi. Cette suite comprend : RENTCafé® pour le marketing immobilier, l'optimisation des sites Web, la location en ligne et les services aux résidents ; RENTCafé® CRM Flex, qui permet de gérer les éventuels nouveaux clients (prospects) et offre l'adaptabilité nécessaire à la gestion des flux de travail pour plusieurs types de baux ; et MyCafé by RENTCafé®, une application « White Label », qui offre une gamme complète de services aux résidents ainsi qu'un engagement envers la collectivité.

« La fonctionnalité RENTCafé de Yardi nous permettra de mettre davantage l'accent sur l'expérience exceptionnelle des résidents. Nos résidents pourront télécharger l'application MyCafé, qui reflétera le renouvellement de notre marque. Ils disposeront ainsi d'un accès unique à une gamme complète de services sur mesure. Cette fonctionnalité permettra également à nos équipes de gestion immobilière d'offrir un niveau inégalé d'engagement envers la collectivité », a déclaré Jane Crouch, directrice d'exploitation de Fresh Property Group.

« Les solutions marketing globales de Yardi ont joué un rôle déterminant dans notre décision. Avec RENTCafé, nous serons en mesure de proposer la réservation de voyages, ce qui renforcera l'engagement, augmentera les prospects et, finalement, permettra de remplir les immeubles plus rapidement », a poursuivi Mme Crouch.

Fresh adoptera également Yardi® Job Cost pour le contrôle des coûts de projet, Yardi® Procure to Pay pour rationaliser l'approvisionnement et la gestion des fournisseurs, et une solution de gestion des installations dédiée à la gestion de l'entretien et des inspections mobiles.

« Nous sommes ravis d'accueillir Fresh Property Group, notre tout dernier client au Royaume-Uni. Notre plateforme RENTCafé a été conçue pour répondre aux besoins des marchés étudiants et résidentiels. Elle offre une plus grande souplesse opérationnelle et permet à nos clients de proposer une meilleure expérience à leurs résidents, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle », a déclaré Neal Gemassmer, vice-président des opérations internationales de Yardi.

À propos de Fresh Property Group

Avec plus de 20 000 logements gérés dans 66 programmes au Royaume-Uni et en Irlande, Fresh Property Group optimise la position d'exploitation nette et la valeur des actifs tout en offrant aux résidents une expérience de vie exceptionnelle. De la pré-mobilisation à la gestion opérationnelle au quotidien, Fresh crée de la valeur pour les actifs en travaillant en collaboration et en fournissant des services professionnels de bout en bout. freshpg.com

À propos de Yardi

Yardi® conçoit et soutient des logiciels de placement et de gestion immobilière de pointe pour tous les types et toutes les tailles de sociétés civiles immobilières. Établie en 1984, Yardi est basée à Santa Barbara, en Californie, et sert des clients du monde entier à partir de bureaux en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site Web : yardi.co.uk.

