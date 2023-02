FreshToHome fecha US$104 milhões sem financiamento da Série D com a Amazon Smbhav Venture Fund como principal investidor

NOVA DELI, 24 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ — FreshToHome, a maior marca de consumo on-line totalmente integrada do mundo para peixes e carnes frescas livre de conservantes e resíduos de antibióticos, fechou US$ 104 milhões em financiamento da Série D com a Amazon Smbhav Venture Fund liderando a rodada. Os investidores existentes na FreshToHome, incluindo Iron Pillar, Investcorp, Investment Corporation of Dubai (o principal braço de investimento do governo de Dubai), Ascent Capital e outros também participaram desta rodada. Novos investidores que se juntam a esta rodada incluem E20 Investment Ltd, Mount Judi Ventures e Dallah Albaraka. JP Morgan foi o agente de colocação da FreshToHome para a arrecadação de fundos.

O financiamento atual fortalecerá a missão da FreshToHome de tornar peixes, frutos-do-mar e carnes 100% livres de conservantes e antibióticos e carne acessíveis a milhões de amantes de carne. Lançado em 2015, a FreshToHome opera em mais de 160 cidades na Índia e nos Emirados Árabes Unidos e oferece mais de 2.000 produtos frescos e sem produtos químicos certificados.

Shan Kadavil, CEO e cofundador da FreshToHome, disse: "Estamos entusiasmados por ter a Amazon Smbhav Venture Fund liderando nossa rodada de financiamento da Série D. Fresh T oHome foi pioneira na revolução de tornar peixe fresco, frutos-do-mar, carne e produtos à base de carne 100% livres de conservantes e antibióticos, acessíveis a todos e esse é o nosso maior USP. Nós somos agora um "Proficorn" com rentabilidade operacional em toda a empresa. À medida que nos esforçamos para oferecer mais valor a nossos agricultores e pescadores, clientes, funcionários e investidores, nosso foco é na rentabilidade e na criação de valor sustentável".

Amazon Smbhav Venture Fund, por meio de seu porta-voz oficial declarou: "Nossa visão com a Amazon Smbhav Venture Fund de US$ 250 milhões é capacitar a próxima geração de empresas inovadoras e habilitadas para a tecnologia, lideradas por fundadores visionários. Estamos impressionados com a equipe de gestão da FreshToHome liderada por Shan Kadavil e eles fizeram algum trabalho de qualidade na criação de uma cadeia de suprimentos robusta habilitada por tecnologia e recursos integrados retroativos escaláveis para atender tanto aos clientes quanto aos agricultores e pescadores. Estamos entusiasmados com a parceria com a FreshToHome para a próxima fase de seu crescimento ".

Os pontos fortes da FreshToHome estão em sua promessa de marca por sua qualidade e confiança do consumidor e em sua oferta viabilizada por tecnologia — Commodities Exchange, capacitando mais de 4.000 pescadores e agricultores a leiloarem eletronicamente seus produtos para venda em www.FreshToHome.com.

Há dois anos, a FreshToHome arrecadou US$ 121 milhões em sua rodada da Série C, liderada pela Dubai's Investment Corporation de Dubai, Investcorp, IronPillar, Ascent Capital e pela instituição de financiamento de desenvolvimento do governo dos EUA — DFC.

