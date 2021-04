FreteBras anuncia investimento de R$ 20 milhões e doação de 300 mil máscaras em suporte aos caminhoneiros

Para colaborar com o trabalho dos caminhoneiros durante a pandemia, a FreteBras , maior plataforma online de transporte de cargas da América do Sul, investiu R$ 2,5 milhões no decorrer do último ano para ajudar a diminuir os transtornos enfrentados por motoristas que se depararam com postos fechados pelas estradas do país. Para dar continuidade a este trabalho de suporte, a empresa tem como meta investir R$ 20 milhões até o fim deste ano com distribuição de máscaras e outras ações com foco na saúde e na segurança dos motoristas.

Até o momento, a FreteBras já distribuiu 60 mil marmitas em grandes redes da estrada como Dom Pedro, Cupim, Trevo, Buffon, Tio Zico, Mahle e Caxuxa, que atendem caminhoneiros nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará e Maranhão.

A partir do segundo trimestre de 2021, a FreteBras tem como objetivo distribuir 300 mil máscaras até o final do ano, alcançando cerca de um terço dos caminhoneiros autônomos do Brasil. É que expostos aos riscos por estarem na linha de frente durante a pandemia, 1 de cada 5 caminhoneiros foram diagnosticados ou acreditam já ter contraído a Covid-19, segundo pesquisa realizada pela FreteBras em dezembro de 2020. Com o aumento nas contaminações, a distribuição deste material se faz ainda mais necessária para proteger os motoristas que são considerados trabalhadores essenciais.

"Começamos em abril do ano passado, distribuindo refeições nos postos da Polícia Rodoviária Federal, mas logo percebemos a necessidade de expandir para outros locais e impactar muito mais gente. No início da pandemia, recebemos diversos contatos de caminhoneiros relatando o sofrimento na estrada por causa de postos que não estavam servindo comida ou que estavam com serviços mais caros que o normal. Agora surgiram novos problemas, com o crescimento das contaminações, e não tem como não fazermos nada", explica Bruno Hacad, Diretor de Operações da FreteBras .

De acordo com Hacad, os caminhoneiros sempre encontraram dificuldades com a falta de infraestrutura das estradas brasileiras e muitos deles têm problemas para encontrar uma boa oferta de refeições, duchas para banho, serviços de borracharia e local para dormir. "Trata-se de uma categoria que não parou e nem pode parar. Essa falta de suporte prejudica muito os profissionais que fazem o transporte de cargas. No decorrer do último ano, estivemos em 40 postos por mês para atender os caminhoneiros. Agora o nosso compromisso é expandir a atuação para 400 localidades até o final do ano", finaliza.

O investimento anunciado pela empresa se soma à quantia de R$ 30 milhões que a FreteBras irá investir este ano em iniciativas de segurança, tais como novas funcionalidades de prevenção à fraude, contratação de times de especialistas em gestão de risco, entre outros.



SOBRE A FRETEBRAS



Fundada em 2008 em Catalão (Goiás), a FreteBras é a maior plataforma de transporte de cargas da América Latina. A empresa facilita as transações entre transportadoras e caminhoneiros autônomos, utilizando a tecnologia para tornar o transporte rodoviário de cargas mais seguro e eficiente. Com mais de 500 mil caminhoneiros cadastrados e 12 mil empresas assinantes, a FreteBras permite que fretes sejam publicados e negociados em minutos, reduzindo custos operacionais e aumentando a rentabilidade do setor. A cada ano, a FreteBras facilita a transação de cerca de 6 milhões de cargas, distribuindo mais de R$ 48 bilhões em fretes. Em 2020, a empresa recebeu o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Invest).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1481767/Apoio_aos_caminhoneiros.jpg

FONTE FreteBras

