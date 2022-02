Friends4East présente : Avec « The Private Collection », Ignace Meuwissen prend en charge les dossiers de crédit difficiles des banques privées et loue des propriétés de luxe transformées en havre de paix à des clients fortunés

LUCERNE, Suisse, 16 février 2022 /PRNewswire/ -- Ignace Meuwissen a fait l'acquisition d'une collection de huit propriétés de luxe uniques auprès d'un investisseur asiatique, qui avait subi des pressions en raison de la pandémie de coronavirus et de la baisse du cours des actions d'Evergrande. Parmi ces résidences privées de luxe figurent plusieurs appartements à Manhattan, New York, tous avec vue sur Central Park. Ce portefeuille immobilier comprend également deux maisons de ville à Londres, dans les quartiers de Holland Park et Mayfair. L'ancien propriétaire réservait ces maisons de luxe à sa famille et à ses amis, ce qui a conduit Ignace Meuwissen à baptiser ce projet unique « The Private Collection ».

L'objectif de M. Meuwissen est de prendre en charge les prêts non productifs dans des emplacements de choix, à 50 % de la valeur du marché, grâce à des décisions et des paiements rapides. Après tout, l'argent est roi ! Compte tenu de sa réputation en matière de transactions réussies dans le cadre d'un modèle commercial unique, les investisseurs et les fonds d'investissement immobilier se bousculent déjà pour racheter ce portefeuille. M. Meuwissen a acheté ces propriétés 115 millions de dollars.

Elles se louent environ 25 000 dollars par jour pour une période minimale de dix jours. Ignace et sa femme Naomi sont partis du constat que leurs clients ne pouvaient pas obtenir le niveau d'intimité qu'ils souhaitaient, même lorsqu'ils séjournaient dans les suites les plus prestigieuses du monde. Naomi, qui s'est forgé une excellente réputation en tant que home stager dans l'immobilier de luxe, décore chaque propriété dans un style différent. Les clients peuvent ainsi y retrouver des photos de leur famille (toujours au même endroit), ainsi que des serviettes et des draps personnalisés, et peuvent même déguster leur propre collection de vins. Le personnel, dont un chef cuisinier, sera présent en permanence pour répondre à tous leurs besoins. La clientèle se compose principalement de chefs d'État et de Ultra High-Net-Worth Individuals, à savoir des clients fortunés d'Ukraine et du Kazakhstan à la recherche d'un havre de paix. Ce projet unique doit son succès à son approche logistique discrète. Toutes les propriétés sont maintenant réservées douze mois à l'avance, et une liste d'attente a été établie. « The Private Collection » recrute actuellement 40 professionnels de l'hôtellerie supplémentaires, ayant une expérience professionnelle dans des établissements cinq étoiles et capables de fournir un service de qualité. Pour en savoir plus, consultez le site ignacemeuwissen.com/careers.

