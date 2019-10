Fritz Paixão e a empresa baiana CleanNew, a junção milionária

O empreendedor Fritz Paixão apostou no público feminino, que era bastante carente, oferecendo um serviço premium de lavagem automotiva a seco, na comodidade do lar em condomínios residenciais de Salvador. "A gente tinha o modelo de negócio perfeito, mas nos esbarramos na convenção dos condomínios que proibia este tipo de serviço no período noturno", lembra Fritz, que venceu sua primeira barreira em Novembro daquele ano, para pôr o plano de negócios em prática.

O trabalho bem feito logo rendeu um novo nicho de mercado, a partir dos pedidos de clientes interessados também em serviço de higienização de estofados. "Acabei aprendendo tudo sozinho, pois percebi que este ramo os serviços eram feitos por amadores e empresas sem muito reconhecimento. Foi a peça que faltava para me destacar e focar na profissionalização do segmento e no reconhecimento do Branding", detalha.

Com a criação do novo empreendimento, Fritz pode atender às pessoas interessadas em impermeabilização de estofado. Ele garantiu a parceria com uma indústria química que fornecesse um produto único e capaz de atender em custo e benefício.

"Blindagem de estofados foi o nome que adotei para isso, porque usava um material capaz de não alterar a cor e a textura do tecido, nem ser inflamável, e ainda ter um valor acessível", revela.

"O empresário que quer sucesso precisa buscar a inovação, correr para ser o melhor no seu ramo. O dinheiro chega como consequência" indica Fritz.

Em apenas um ano e meio, a CleanNew elevou o patamar de faturamento de R$ 15 mil para R$ 2,5 milhões por ano.

Conquista do mercado de Franchising

O sucesso da empresa de blindagem e higienização de estofados despertou em Fritz o interesse de visitar uma feira de franquia. Depois de análises e muito networking com outros empresários de diferentes ramos que já haviam se tornado franqueadores, ele percebeu que era hora de seguir na direção. "Investi tudo que tinha nisso e comecei a vender, dando todo suporte e garantindo que a coisa funcionasse", explica.

A primeira franquia CleanNew foi aberta em Fortaleza (CE), em março desse ano, depois vieram Aracaju, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, até chegar ao número de 34 franquias instaladas no país, e 4 Master Franquia fora. "Argentina, Espanha, EUA, Colombia fizeram parte eo nosso processo de internacionalização da marca e o resultado está sendo espetacular" revela Fritz.

Os próximos passos estão sendo guardados a sete chaves, mas o empreendedor garante: "Estamos entrando no mercado Árabe em 2020, há um projeto grandioso para a Cleannew que envolve muito planejamento, ousadia e uma dose de tecnologia. Vamos revolucionar o mercado!" comenta Fritz.

Os números da Cleannew são surpreendentes, em 2018 enquanto o Brasil cresceu apenas 0,2% a rede de franqueados subiu dois digitos chegando a quase 80%, um número espetacular tendo em vista a crise econômica do país. "Ainda há muito o que crescer, e muito mercado a ser conquistado, 2019 foi um ano para estruturação da marca para um crescimento ainda maior em 2020, nossa expectativa é faturar em torno de 15 mi" afirma Fritz.

O Instagram é uma das principais plataformas de divulgação da marca, tanto o pessoal do Fritz (@fritzpaixao) quanto o da marca (@cleannew) . "Quando você faz o que ama, o êxito e o sucesso é apenas uma questão de tempo e oportunidade. Hoje tenho uma responsabilidade social muito grande com meus quase 20k seguidores. Muitos deles me seguem por conta das dicas que dou e acabam vendo em mim aquilo que sempre sonharam ser." garante Fritz.

FONTE Fritz Paixão

