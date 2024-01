Frontera Consulting UK devient Accelalpha

SEATTLE, 16 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Depuis août 2022, la fusion mondiale de Frontera Consulting et d'Accelalpha a combiné les offres complémentaires de conseil et de services gérés Oracle Cloud de chaque entreprise, tout en élargissant sa capacité de livraison et son expertise sectorielle. Après une année couronnée de succès, avec une croissance impressionnante de 100 % du chiffre d'affaires, Frontera Consulting UK a changé de nom le 1er janvier 2024. Ensemble avec Accelalpha en Europe et au Moyen-Orient, elle se rebaptisera Accelalpha EMEA.

Avec des employés dans 9 pays à travers le Royaume-Uni, l'UE, l'Afrique et le Moyen-Orient, Accelalpha EMEA offre l'ensemble le plus complet de compétences et de services de conseil Oracle Cloud de tous les partenaires Oracle dans la région. Soutenue par ses centres de livraison mondiaux, Accelalpha offre une gamme impressionnante de capacités pour fournir des solutions intégrées, y compris les services financiers Oracle, les ressources humaines, la chaîne d'approvisionnement, l'expérience client et la logistique. Accelalpha met en œuvre la gamme complète d'applications cloud d'Oracle pour une transformation numérique complète de ses clients.

Nat Ganesh, PDG d'Accelalpha, a déclaré que « la fusion d'Accelalpha avec Frontera renforce notre leadership sur le marché en tant qu'organisation capable de mettre en œuvre, d'intégrer et de gérer de bout en bout toutes les applications Oracle Cloud, afin d'offrir à nos clients des solutions complètes de transformation numérique tout en élargissant notre portée mondiale. »

Kevin Beyer, cofondateur et directeur général associé de Frontera Consulting, restera un cadre supérieur dirigeant les pratiques mondiales d'Accelalpha en matière d'ERP, d'EPM, de SCM, de HCM et de services gérés. K. Beyer a ajouté que « l'organisation combinée de Frontera et d'Accelalpha a créé un fournisseur mondial de services de conseil de premier plan, capable de fournir un ensemble plus large de solutions Oracle Cloud et une connaissance approfondie de l'industrie cible. Les deux entreprises se complètent parfaitement sur le plan géographique, technique et culturel. »

Tom Linton, directeur général de Frontera Consulting UK, sera à la tête de la zone EMEA d'Accelalpha en tant que directeur général EMEA. T. Linton a déclaré que « les personnes et l'expertise qui ont aidé Frontera à fournir des mises en œuvre et un support Oracle Cloud de qualité au cours des 11 dernières années dans les secteurs public, commercial et de la défense du Royaume-Uni sont maintenant pleinement intégrées à l'équipe très talentueuse d'Accelalpha EMEA, afin de fournir un ensemble plus large de solutions intégrées à forte valeur ajoutée à nos clients dans toute la région et au-delà. »

Pour en savoir plus sur Accelalpha, rendez-vous sur www.accelalpha.com.