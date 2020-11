Frontera® celebra el lanzamiento de su nuevo formato con una sesión acústica de los Latin GRAMMY®

Esto se llevará a cabo mientras Frontera se prepara para lanzar su nuevo formato de envase "bag-in-box" (BIB) de 3 litros, que amplía la manera en que los fanáticos pueden experimentar la marca sudamericana importada con precios populares n.° 1 en los Estados Unidos2

"La conexión entre el vino y la música sigue siendo una parte fundamental del compromiso de Frontera con el consumidor, y nos complace asociarnos con los Latin GRAMMY Awards para brindar música en vivo a los fanáticos de todo el mundo en un momento en que los conciertos presenciales están suspendidos", explicó Wayland Boyd, gerente general de la marca para Frontera en los Estados Unidos. "Esto surge en medio del increíble crecimiento de la marca, ya que nos preparamos para presentar tres ofertas de vino en caja en un envase innovador que facilita más que nunca disfrutar de los vinos Frontera".

Frontera, la marca chilena de vinos de gran formato n.° 1 en Norteamérica3, presenta su Sauvignon Blanc, blend Cabernet Sauvignon-Merlot y Cabernet Sauvignon con envase BIB de 3 litros en un momento en que crece rápidamente la categoría de vinos en caja4. El envase práctico y ecológico de Frontera mantiene la frescura del vino hasta por 30 días después de abrirlo, lo que brinda a los fanáticos de Frontera más formas de saborear algunos de los varietales más codiciados en Norteamérica. Las modernas ofertas de Frontera se alinean con el auge del mercado del segmento de envases BIB de 3 litros: el Sauvignon Blanc lidera el crecimiento de la categoría5, el Cabernet Sauvignon mantiene una imponente participación en el mercado en la categoría6 y los red blends crecen con mayor rapidez que cualquier otro varietal tinto de la categoría7.

La innovación del envase de Frontera encaja con su enfoque líder de la industria en la música en un momento en que los consumidores anhelan nuevas formas de experimentar el vino y la música en casa. A través de ejecuciones creativas con importantes plataformas de música, como los Latin GRAMMY Awards y Spotify, Frontera se basa en hallazgos de investigadores de la Universidad de Oxford que sugieren que escuchar música puede mejorar la experiencia sensorial de saborear el vino8.

Para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo, ingrese a los sorteos de #FronteraMusicStage en Instagram en enero de 2021, empareje sus varietales favoritos de Frontera con una lista de reproducción exclusiva en Spotify, y sintonice esta noche el concierto acústico en vivo de Frontera con Raquel Sofía a las 6 p.m. ET.

Acerca de Frontera

Frontera® ofrece vinos expresivos del Nuevo Mundo de regiones célebres de Chile, a través de una colección de 14 varietales y blends, incluso el Cabernet Sauvignon, Carmenere y Sauvignon Blanc que son los favoritos de los fanáticos. Siendo la octava marca de vinos más poderosa del mundo y la marca sudamericana popular importada n°. 1 en Estados Unidos, Frontera produce vinos deliciosos y accesibles que son fáciles de disfrutar con la familia y los amigos. Frontera es la primera marca de vinos que se asocia con Spotify® para emparejar música y vino de manera innovadora, y es el vino oficial de los Latin GRAMMY® Awards de 2020 y 2021.

Latin GRAMMY® es una marca registrada de Recording Academy y se utiliza bajo licencia.

Spotify® es una marca registrada de Spotify y se utiliza bajo licencia.

1 Fuente: IRI: Ventas netas (TTL) en múltiples establecimientos de venta y tiendas (MULO+C) de EE. UU./Vino de mesa importado/$$ VOL/Segmento de precios populares $4 - $7.99/últimas 26 semanas hasta el 01.11.20

2 Fuente: IRI: TTL MULO+C/Vino de mesa importado – Origen sudamericano/$$ VOL/Segmento de precios populares $4 - $7.99/últimas 26 semanas hasta el 01.11.20

3 Fuente: IRI: TTL US MULO+C/Vino de mesa / Origen chileno / $$ VOL / últimas 52 semanas hasta el 01.11.20

4 Fuente: IRI: TTL US MULO+C / TTL Vino de mesa en caja / +18.1 % $$ volumen / últimas 52 semanas hasta el 01.11.20 / +15.1 % envase de 9 litros, últimas 52 semanas hasta el 01.11.20

5 Fuente: IRI: TTL US MULO+C / Caja de 3 litros / Vino de mesa / 10 principales varietales / +89 % $$ volumen, últimas 52 semanas hasta el 01.11.20 / +86 % volumen de caja de 9 litros, últimas 52 semanas hasta el 01.11.20

6 Fuente: IRI: TTL US MULO+C / Caja de 3 litros / Vino de mesa / Varietal n°. 1 en $$ y en volumen del envase de 9 litros / últimas 52 semanas hasta el 01.11.20

7 Fuente: IRI: TTL US MULO+C / Caja de 3 litros / Vino de mesa / líder en crecimiento de $$ para varietales tintos / últimas 12 semanas hasta el 01.1.20

8 Fuente: Spence, C., Wang, Q. (Wine and music (II): Can you taste the music? Modulating the experience of wine through music and sound. Flavour 4, 33 (2015).

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1333376/LatinGrammys_Graphic.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1333375/Frontera_3LBox.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1164581/Frontera_Logo.jpg

FUENTE Frontera

SOURCE Frontera