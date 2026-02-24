Frontier Biotech et GSK concluent un accord de licence exclusif à l'échelle mondiale pour les thérapies fondées sur les petits ARN interférents (siRNA)

NANJING, Chine, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Frontier Biotechnologies Inc. (ci-après « Frontier Biotech » ou « la société ») a conclu un accord de licence exclusif avec GSK, une société biopharmaceutique mondiale. Selon les termes de l'accord, GSK obtiendra les droits exclusifs mondiaux pour développer, fabriquer et commercialiser deux des produits du pipeline Small Interfering RNA (siRNA) de Frontier Biotech, dont l'un est actuellement au stade d'Investigational New Drug (IND) et l'autre au stade de candidat préclinique.

Cet accord souligne l'expertise de la société en matière de découverte et de développement de médicaments à base de siRNA à un stade précoce, et marque une étape importante dans l'avancement de sa stratégie de développement mondial.

En vertu de cet accord, la société recevra 40 millions de dollars d'avance et jusqu'à 963 millions de dollars d'étapes de développement, réglementaires et commerciales basées sur le succès, au total pour les deux programmes, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes dans le monde entier.

La société sera responsable de l'avancement initial des deux actifs expérimentaux, en menant l'un d'entre eux jusqu'à l'essai clinique de phase I en Chine, et en achevant les activités préalables à l'IND pour l'autre. GSK sera responsable de toutes les activités mondiales de développement clinique, de dépôt des demandes d'autorisation et de commercialisation ultérieures.

Dong Xie, président-directeur général de Frontier Biotech, a déclaré :

« Nous sommes ravis de conclure cet accord avec GSK, une entreprise biopharmaceutique d'envergure mondiale. Il reflète la reconnaissance croissante de nos capacités en matière de recherche et de développement. Cet accord consolidera les bases de Frontier Biotech en approfondissant les collaborations internationales, en accélérant la conversion de la valeur du pipeline et en aboutissant éventuellement à une mise sur le marché ».

Ces dernières années, les oligonucléotides, tels que les thérapies à base de siRNA, sont apparus comme une opportunité de développement majeure dans le secteur pharmaceutique mondial. Les thérapies par siRNA répondent à trois limites du développement traditionnel des médicaments en permettant une inhibition précise des gènes de cibles auparavant impossibles à traiter, en offrant une efficacité durable et hautement spécifique et en fournissant une plateforme polyvalente applicable à un large éventail de maladies. Actuellement, le développement de médicaments à base de siARN s'étend rapidement des maladies rares vers les maladies chroniques courantes telles que les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires et les troubles métaboliques, ce qui révèle un grand potentiel de marché.

Kaivan Khavandi, SVP et Responsable mondial R&D, Respiratoire, Immunologie et Inflammation de GSK a déclaré : « Cet accord renforce davantage notre portefeuille de produits immunologiques en y ajoutant deux thérapies oligonucléotidiques potentielles, premières de leur catégorie, qui offrent des possibilités considérables d'améliorer les résultats pour les patients souffrant de plusieurs maladies rénales. Ces actifs sont en parfaite adéquation avec notre stratégie axée sur les technologies de plate-forme et les maladies inflammatoires, et nous nous réjouissons de travailler avec Frontier Biotech pour les faire progresser jusqu'au stade du développement ».

À propos de GSK :

GSK est une société biopharmaceutique mondiale dont l'objectif est d'unir la science, la technologie et le talent pour venir à bout de la maladie. Pour en savoir plus : www.gsk.com.

À propos de Frontier Biotech :

Frontier Biotechnologies Inc. (« Frontier Biotech ») est une société biopharmaceutique basée sur la recherche, au stade commercial et cotée en bourse, qui se consacre à la découverte, au développement, à la fabrication et à la mise sur le marché de médicaments innovants. La société est cotée à la bourse de Shanghai. Frontier Biotech a mis au point le premier nouveau médicament anti-VIH en Chine, appelé Aikening, également connu sous le nom d'Albuvirtide, qui est aussi le premier inhibiteur de fusion anti-VIH injectable à effet prolongé au monde. Nous avons mis en place une équipe commerciale scientifique ayant pour objectif de promouvoir l'Aikening en Chine et dans cinq marchés émergents, avec une large couverture des hôpitaux et des pharmacies spécialisées DTP, et des résultats probants dans l'inscription de l'Aikening sur la liste nationale chinoise des médicaments remboursables et dans les lignes directrices. Dédiés à la mise au point de médicaments innovants et axés sur les siRNA, nous avons constitué un riche portefeuille de produits à différents stades de développement dans les domaines des antiviraux, de l'ostéoporose, des maladies métaboliques et de l'hyperlipidémie. Pour en savoir plus https://www.frontierbiotech.com/

Relations avec les médias :

Di Chen [email protected] / [email protected]