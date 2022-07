Frontier introduit la prise en charge de Calm Radio, Klassik Radio Select, Bluetooth 5.0 et la dernière version de Spotify Connect

CAMBRIDGE, Angleterre, 1er juillet 2022 /PRNewswire/ -- Frontier a introduit de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme audio connectée de pointe, Venice X, avec le lancement imminent de son dernier Kit de développement logiciel 4.8.

Les nouvelles fonctionnalités disponibles sont les suivantes :

Spotify Connect SDK, pour prendre en charge les dernières fonctionnalités de Spotify.

La prise en charge du Bluetooth 5.0, qui permet aux derniers appareils mobiles de fonctionner de manière transparente avec votre produit et à ce dernier de pouvoir se connecter au Bluetooth 5.0.

Calm Radio, un service gratuit ou sur abonnement qui offre une expérience musicale relaxante pour augmenter la concentration, mieux dormir et réduire le stress quotidien.

Klassik Radio Select, un service gratuit ou sur abonnement qui propose des stations de musique classique sélectionnées dans le monde entier.

Le module Venice X est la principale solution pour les applications audio connectées, notamment les enceintes sans fil, les systèmes de musique et les SmartRadio. Il alimente des centaines de milliers d'appareils et sa croissance se poursuit d'année en année.

Le Kit de développement logiciel de Frontier alimente la plateforme Venice X et fournit des fonctionnalités qui peuvent être ajoutées aux produits finaux, notamment Spotify Connect, Amazon Music, Deezer Music, Calm Radio, Klassik Radio, Internet Radio, Podcasts, streaming Bluetooth, radio DAB+, radio FM, une interface utilisateur en couleur, une prise en charge des applications iOS/Android, un traitement audio amélioré, etc.

Frontier travaille avec plusieurs marques audio qui lanceront des produits sur le dernier Kit de développement logiciel afin qu'ils puissent prendre en charge davantage de services musicaux, Spotify Connect et Bluetooth 5.0.

Prem Rajalingham, directeur général de Frontier, a déclaré : « À mesure que les habitudes d'écoute de la musique évoluent, Venice X continue d'être à l'avant-garde, permettant aux marques de construire les meilleurs produits de leur catégorie avec les dernières fonctionnalités auxquelles les auditeurs tiennent. »

À propos de Frontier Smart Technologies

Frontier Smart Technologies est un pionnier des technologies de l'audio numérique et le leader du marché des radios DAB/DAB+ et des solutions SmartRadio. Alimentant plus de 50 millions d'appareils dans le monde, Frontier fournit une gamme de puces et de modules radio, des solutions d'entrée de gamme clés en main aux options sophistiquées et hautement configurables, aux grandes marques d'électronique grand public. Avec son centre de R&D à Cambridge (Royaume-Uni) et ses bureaux de fabrication et de vente à Shenzhen (Chine) et Hong Kong, Frontier soutient ses clients et ses consommateurs en Europe et en Asie. Frontier est une société du groupe Science (AIM:SAG).

À propos de Science Group PLC

Science Group PLC (AIM:SAG) est une organisation de conseil et de développement de produits dirigée par des scientifiques. Le groupe compte trois divisions :

Conseil en R&D : fournir des services de conseil, de science appliquée et de développement de produits dans tous les secteurs, afin d'aider les clients à obtenir un rendement maximal de leurs investissements en R&D.

Réglementation et conformité : aider les clients des marchés hautement réglementés à lancer, commercialiser et défendre leurs produits au niveau international, en naviguant dans des écosystèmes réglementaires souvent complexes et fragmentés.

Frontier Smart Technologies : conception et fabrication de puces et de modules pour les marchés de la radio DAB/DAB+, avec une part de marché de 80 % (hors marché automobile).

Avec plus de 400 employés dans le monde, principalement des scientifiques et des ingénieurs, et parlant collectivement plus de 30 langues, le groupe dispose de centres de R&D à Cambridge et à Epsom et de plus de dix autres bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

