Frontiers Health 2020, une conférence virtuelle de premier rang sur le thème de la santé organisée en partenariat avec Healthware, témoigne de l'essor mondial de la santé numérique

- Frontiers Health, qui se déroulera du 12 au 13 novembre, propose un programme complet comptant plus de 60 séances sur les thèmes les plus pertinents liés à l'innovation en santé numérique. Celles-ci seront animées par plus de 200 conférenciers illustres, parmi lesquels plus de 100 start-ups choisies au terme d'un processus de sélection.

- Le thème général de l'événement explorera le rôle de la santé numérique en tant que pilier stratégique de la réponse à la pandémie mondiale de COVID-19 et la manière dont elle façonnera le secteur de la santé dans un proche avenir.

- La conférence mettra l'accent sur les sujets suivants : les thérapies numériques, les politiques de santé comme moteur d'innovation, le lien entre l'assurtech et la santé, les essais cliniques virtuels, les solutions avancées centrées sur le patient et basées sur l'IA et la réalité virtuelle, les stratégies d'investissement et tous les aspects du champ d'application de la science des données dans le domaine de la santé.

SALERNE, Italie, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Frontiers Health 2020 , coorganisée par Healthware Group , commence aujourd'hui, le 12 novembre. La conférence réunira les experts en santé numérique les plus brillants de l'écosystème de l'innovation afin d'entretenir un dialogue sur les aspects les plus pertinents de l'innovation du secteur de la santé.

La conférence adoptera un format hybride unique pour offrir un aperçu complet du paysage mondial de la santé numérique. En effet, le Healthware Life Hub à Salerne, en Italie, diffusera l'événement en ligne dans le monde entier, tandis que huit centres interconnectés proposeront des activités sur place en Allemagne, en Suisse, en Finlande, en Espagne, à Malte, aux États-Unis et en Asie.

« En tant qu'innovateurs de la santé, nous avons la tâche énorme de transformer le secteur. Cela n'a jamais été plus vrai, ni plus nécessaire. Comme chacun, nous devons rester forts en cette période d'incertitude, mais nous endossons une plus grande responsabilité. Les innovateurs portent le flambeau de la science et de la technologie, et grâce à l'ingéniosité des fondateurs et des chercheurs des start-ups, nous avons toujours été la force motrice de tout progrès remarquable », a déclaré Roberto Ascione, président de la conférence et PDG de Healthware Group .

Le programme exhaustif de Frontiers Health comporte des discours prononcés par des PDG de start-ups ayant porté leurs activités à l'échelle mondiale, des tables rondes avec des leaders issus de l'industrie des sciences de la vie, des investisseurs et des responsables politiques, ainsi qu'une multitude de master class et d'ateliers encourageant l'apprentissage entre pairs et le partage de bonnes pratiques.

La conférence comprendra également une série de présentations sur les start-ups de la santé numérique (Startup Discoveries) et offrira à tous les participants des possibilités illimitées de réseautage en ligne.

À propos de Frontiers Health

Frontiers Health est organisée par Frontiers Conferences, qui conçoit et organise des conférences internationales portant sur la technologie et l'innovation depuis 2005. Frontiers Health est l'une des principales conférences dans le domaine de la santé numérique. Avec une sélection unique de conférenciers provenant d'entreprises des sciences de la vie, de centres d'innovation en santé, de compagnies d'assurance, de fonds d'investissement et de start-ups, la conférence fournit une plateforme unique pour explorer la façon dont les innovations dans ces domaines respectifs sont en train de converger pour transformer le secteur de la santé. Frontiers Health est présidée par Roberto Ascione, expert du secteur mondial de la santé numérique, PDG de Healthware Group et coanimateur de l'événement.

Conférence Frontiers Health : du 12 au 13 novembre 2020, diffusée en ligne dans le monde entier.

Programme de la conférence : https://2020.frontiers.health/agenda

https://vimeo.com/470917415?fbclid=IwAR3tXliCHfMzT5UUIDa6o78MVxl0FoTlDbbYSNa6oR5SN9k0CXk1BS1TO9U

