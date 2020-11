Frost & Sullivan distingue a Lumen con el Premio a la Empresa de Servicios Corporativos del Año 2020 en América Latina

BUENOS AIRES, Argentina, 17 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Por tercer año consecutivo, Frost & Sullivan le otorgó a Lumen (NYSE: LUMN) su prestigioso Premio a la Empresa del Año por sus Servicios Corporativos en América Latina, reconociendo la sólida base de Lumen en aplicaciones y servicios de datos.

Frost & Sullivan reconoce a Lumen con el premio a la empresa de servicios empresariales de América Latina del año 2020

"Después de una amplia investigación en este campo, Frost & Sullivan considera firmemente que la infraestructura extraordinaria de Lumen y su extenso porfolio de servicios, junto con su dedicación para identificar y abordar los obstáculos de la transformación y de la eficiencia digital, cumple exitosamente las necesidades no satisfechas de las empresas y organismos gubernamentales," comentó Ignacio Perrone, Director de Investigaciones de Frost & Sullivan. "La especialización sin igual de Lumen en el ámbito convergente de servicios de telecomunicaciones y TI le ha granjeado a la empresa un lugar indiscutido como proveedor integral de servicios corporativos."

La 4ª Revolución Industrial requiere que las empresas adquieran, analicen y actúen sobre los datos efectivamente para estar por delante de la curva y ser competitivos. La combinación de la infraestructura de tecnología global de Lumen, sus poderosas soluciones de negocios y servicios líderes de la industria crean la plataforma para ayudar a las empresas a destacarse en esta nueva era industrial.

"Este reconocimiento de Frost& Sullivan valida nuestra especialización en la creación de una experiencia simple y fácil para nuestros clientes corporativos, y resalta nuestra exclusiva y amplia gama de servicios que satisfacen las necesidades igualmente exclusivas de los clientes," comentó Leonardo Barbero, vicepresidente sénior de producto de Lumen América Latina. "Contamos con las soluciones que son fundamentales para ayudar a las empresa a aprovechar el poder de la 4a Revolución Industrial. Lumen tiene su foco puesto en brindar una plataforma de tecnología que ayude a nuestros clientes a aprovechar las aplicaciones emergentes y a crear experiencias digitales increíbles."

Lumen presenta una oferta singular en América Latina con un conjunto de servicios que se superponen entre sí y se suman a un todo mayor que solo la suma de sus partes. Lumen ofrece a las empresas una visión integral, como así también las soluciones y herramientas para implementarlas, todo bajo un solo paraguas.

Reconocida en años anteriores como líder en la esfera de los servicios corporativos, Lumen sigue impulsando la innovación a través de su plataforma aunando su infraestructura global de red de fibra, capacidades de edge cloud, seguridad y soluciones de comunicación y colaboración.

Hechos clave:

Los criterios usados para evaluar el desempeño de Lumen comparado con el de sus competidores en la categoría del Premio Empresa del Año incluye dos factores clave: desempeño del crecimiento e impacto al cliente.

Los servicios de valor agregado de Lumen, fortalecidos por sus soluciones innovadoras, posicionan a la empresa como líder mejor en su clase en América Latina.

Lumen ofrece una gama de soluciones de red, edge cloud, seguridad y colaboración, todas respaldadas por una infraestructura de red superior permitiendo así que la empresa cumpla con las necesidades insatisfechas del mercado regional.

En 2019 Frost & Sullivan distinguió a Lumen (anteriormente CenturyLink) con el Premio a la Empresa del Año Proveedora de Servicios Corporativos en América Latina, galardón que también le fue adjudicado en 2018 y 2016.

Acerca del Premio:

Frost & Sullivan, es una consultora internacional dedicada a ayudar a los clientes a acelerar el crecimiento y alcanzar las mejores posiciones en su categoría, en innovación y liderazgo.

El Premio a las Mejores Prácticas de Frost & Sullivan reconoce a las empresas en una variedad de mercados regionales y globales que demuestren logros sobresalientes y desempeño superior en áreas tales como liderazgo, innovación tecnológica, servicio al cliente y desarrollo estratégico de producto.

Los analistas de la industria de Frost & Sullivan comparan a los participantes del mercado y miden el desempeño a través de entrevistas y análisis profundos, y de una extensa investigación secundaria para identificar las mejores prácticas.

Acerca de Lumen

Lumen se guía por la convicción de que la humanidad está en su mejor estado cuando la tecnología mejora nuestra forma de vivir y trabajar. Con 720.000 km de rutas de fibra y prestando servicios a clientes en más de 60 países, entregamos la plataforma más rápida y segura para aplicaciones y datos, para ayudar a empresas, gobiernos y comunidades a entregar experiencias increíbles.

Conozca más sobre las soluciones de red, nube, seguridad, comunicación y colaboración de Lumen y nuestro propósito de promover el progreso humano a través de la tecnología en news.lumen.com, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies y YouTube: /lumentechnologies.

Lumen y Lumen Technologies son marcas registradas de Lumen Technologies, LLC en los Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC es una filial de propiedad absoluta de CenturyLink, Inc.

* La marca Lumen se lanzó el 14 de septiembre de 2020. Como resultado, CenturyLink, Inc. se conoce como Lumen Technologies, o simplemente Lumen. Se espera que el nombre legal de CenturyLink, Inc. se cambie formalmente a Lumen Technologies, Inc. una vez que se completen todos los requisitos aplicables

