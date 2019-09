BUENOS AIRES, Argentina, 23 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Pelo segundo ano consecutivo, a Frost & Sullivan concedeu à CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) seu prestigioso Prêmio de Empresa do Ano em Serviços Corporativos na América Latina, reconhecendo a CenturyLink por seu forte desempenho e sua estratégia efetiva de forma geral.

Frost & Sullivan reconhece a CenturyLink com o Prêmio de Empresa do Ano em Serviços Corporativos na América Latina em 2019

À medida que a transformação digital continua a ser um objetivo-chave para as empresas na América Latina, torna-se cada vez mais crucial abordar desafios tais como encontrar serviços de rede adequados e econômicos que possam integrar de forma ininterrupta as várias plataformas de tecnologia, aplicativos e serviços que uma empresa utiliza.

"Após extensa pesquisa neste campo, a Frost & Sullivan acredita fortemente que a infraestrutura excepcional e o extenso portfólio de serviços da CenturyLink, em conjunto com sua dedicação na identificação e abordagem dos obstáculos da transformação digital e da eficiência, tratam com êxito das necessidades não atendidas das empresas e agências governamentais", disse Ignacio Perrone, Diretor de Pesquisa da Frost & Sullivan. "O conhecimento inigualável da CenturyLink sobre a arena de serviços convergentes de telecom e TI confere à empresa um lugar inquestionável como provedor completo de serviços corporativos".

Como parte de sua análise, a Frost & Sullivan percebeu que muitos clientes enfrentam grandes decisões quando se trata de investimentos de TI que apoiarão sua transformação digital e iniciativas de comunicação. Baseado na pesquisa da Frost & Sullivan, a CenturyLink se posicionou bem, com produtos e serviços para ajudar os clientes a integrar plataformas existentes e tornar online novos serviços.

A CenturyLink capturou uma vantagem pioneira ao levar ao mercado um produto e pacote de acordo exclusivo, em uma solução de rede de longa distância definida por software (SD-WAN) na América Latina. Habilitando a próxima geração de otimização de rede, a SD-WAN da CenturyLink empodera as organizações com roteamento inteligente, implementação mais rápida de sites de filiais, gestão centralizada de políticas e conectividade direta à internet para as nuvens públicas e aplicativos na nuvem.

"A CenturyLink eleva o padrão ao próximo nível para sua gama de serviços de valor agregado, gerenciados e de data center, com um pacote de soluções de comunicações e colaboração para a infraestrutura de Ethernet e de banda larga tradicional", disse Perrone.

"A CenturyLink é comprometida a se associar a empresas Latino-americanas para que alcancem seus objetivos tecnológicos e continuem em suas jornadas de transformação digital", disse Leonardo Barbero, vice-presidente sênior de produto para a CenturyLink na América Latina. "As empresas estão enfrentando um panorama de tecnologia em constante mudança, com demandas por alta capacidade, preocupações com segurança e a necessidade de migrar para novas plataformas. Este reconhecimento por parte da Frost & Sullivan valida nossos esforços para fornecer uma experiência simples ao usuário corporativo, com capacidades sofisticadas que reforçam a liderança contínua da CenturyLink na entrega de uma ampla gama de serviços que atendem às necessidades de nossos clientes, ao mesmo tempo em que fornece um alto nível de serviço".

Fatos Relevantes:

Sobre o Prêmio:

A Frost & Sullican é uma empresa internacional de consultoria dedicada a ajudar clientes a acelerar o crescimento e alcançar posições de melhor na categoria em inovação e liderança.

O Prêmio de Melhores Práticas da Frost & Sullivan reconhece empresas em uma variedade de mercados regionais e globais por demonstrarem conquistas excepcionais e desempenho superior em áreas como liderança, inovação tecnológica, serviço ao cliente e desenvolvimento estratégico de produto.

Os analistas de indústria da Frost & Sullivan comparam os participantes do mercado e medem o desempenho através de entrevistas e análises profundas e extensas pesquisas secundárias para identificar melhores práticas.

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é uma empresa líder em tecnologia que fornece soluções de rede híbrida, conectividade na nuvem e soluções de segurança para clientes ao redor do mundo. Por meio de sua extensa rede global de fibra, a CenturyLink fornece serviços seguros e confiáveis para atender às demandas digitais crescentes de empresas e consumidores. A CenturyLink se esforça para ser a conexão confiável para o mundo em rede e está focada em fornecer tecnologia que aprimore a experiência do cliente. Saiba mais em http://centurylink_pt.mediaroom.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/998875/2019_Frost_Sullivan_Award_Port.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/628320/CENTURYLINK_Logo.jpg

