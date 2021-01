Frost & Sullivan remet à magniX le prix de leadership dans la catégorie de l'innovation technologique

Intégrant une approche révolutionnaire, magniX est reconnue pour son leadership en matière de développement de technologies de propulsion électrique et son impact sur l'industrie globale du transport

EVERETT, Washington, 11 janvier 2021 /PRNewswire/ -- magniX s'est vue décerner par Frost & Sullivan le prestigieux prix de leadership 2020 dans la catégorie de l'innovation technologique. Reconnaissant l'engagement de magniX envers l'innovation, ainsi que la créativité de sa technologie de propulsion électrique et l'impact commercial de l'entreprise, le prix représente le point culminant d'une année 2020 remplie de réalisations.

« La technologie de magniX, qui intègre une approche durable et innovante, la diversité de ses applications et la supériorité de ses capacités techniques la démarquent de la concurrence, a déclaré Abhigyan Tathagat, analyste principal chez Frost & Sullivan. En plus d'afficher d'excellentes performances en général, magniX collabore et opère des installations avec une liste impressionnante d'exploitants et de fabricants d'aéronefs de premier plan, ce qui témoigne de sa fiabilité et de son sens des affaires au sein de l'industrie de l'aviation. Nous sommes heureux de remettre le prix de leadership 2020 en innovation technologique de Frost & Sullivan à une entreprise qui crée de la technologie de pointe dans le domaine de la propulsion électrique. »

Aux termes d'analyses et de travaux de recherche approfondis, les analystes du secteur de Frost & Sullivan évaluent les entreprises en fonction de deux facteurs clés : leur force technologique et leur impact commercial. Pour sélectionner son lauréat, la société mesure le leadership des entreprises sur le plan du développement, leur réussite en matière de lancement de solutions de pointe répondant aux besoins les plus pressants des clients, ainsi que l'ampleur de leur impact sur l'industrie ou le paysage commercial où elles opèrent.

magniX est reconnue pour ses systèmes de propulsion électrique novateurs, lesquels apportent une grande valeur au client en s'attaquant aux principaux problèmes d'efficacité énergétique et d'émission que l'utilisation du carburéacteur classique présente dans l'ensemble de l'industrie de l'aviation.

« L'industrie de l'aviation a rencontré beaucoup de défis en 2020, mais aussi un grand nombre de possibilités, a affirmé Roei Ganzarski, PDG de magniX. Nous sommes ravis, chez magniX, d'avoir franchi des étapes importantes en vue de changer la perception du public quant aux transports, et ce malgré une année mouvementée. C'est un honneur de voir Frost & Sullivan reconnaître notre travail et nous sommes plus motivés que jamais à transformer, sans compromis, l'industrie de l'aviation commerciale en un paysage plus durable. »

magniX mène la charge en matière d'aviation durable. En 2020 seulement, ses réalisations historiques incluent : faire voler, en mai, le plus grand avion commercial entièrement électrique au monde, l'eCaravan ; être sélectionnée par Universal Hydrogen pour créer le plus grand avion commercial au monde propulsé à l'hydrogène ; répandre l'aviation électrique en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le grand Pacifique en partenariat avec Sydney Seaplanes ; et être sélectionnée par l'entreprise britannique Faradair Aerospace pour fournir une solution de propulsion électrique, alors qu'elle dévoile son aéronef BEHA (aéronef hybride bioélectrique).

Basée à Everett, dans l'état de Washington (États-Unis), magniX a pour mission d'être un chef de file des industries de l'aérospatiale commerciale et de la défense en fournissant des solutions de propulsion performantes, fiables et respectueuses de l'environnement. Tirant parti de sa technologie exclusive, magniX offre une gamme de solutions révolutionnaires de propulsion électrique, notamment les moteurs et l'électronique de puissance qui ne produisent aucune émission à des coûts d'exploitation inférieurs. Pour en savoir plus, consultez le site : www.magnix.aero.

Frost & Sullivan, la société du partenariat pour la croissance, aide les clients à accélérer leur croissance et à parvenir à des positions de chefs de file sur le plan de la croissance, de l'innovation et du leadership. Le service de Partenariat pour la croissance de la société fournit aux PDG et à leur équipe de croissance une recherche disciplinée et des modèles de pratiques exemplaires en vue de stimuler l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre de puissantes stratégies de croissance. Frost & Sullivan met à profit près de 60 ans d'expérience de partenariat avec des sociétés faisant partie du Global 1000, des entreprises émergentes et la communauté des investisseurs dans plus de 45 bureaux répartis dans six continents. Pour vous joindre au Partenariat pour la croissance de Frost & Sullivan, veuillez visiter http://www.frost.com.

