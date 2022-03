FRVR obtient 76 millions de dollars pour proposer de grands jeux sur sa plateforme

FRVR envisage de réaliser d'importants investissements dans des jeux de haute qualité pour sa plateforme afin d'apporter un tout nouveau niveau de contenu aux chaînes dans les boutiques d'applications et au-delà. L'entreprise a consacré l'année dernière à l'élargissement considérable de son équipe, à la mise en place de solides partenariats de développement et de distribution, et à l'introduction de jeux de qualité sur sa plateforme. Cette levée de fonds associe le financement par emprunt à une prise de participation de Hiro Capital, aux côtés d'Accel et de Makers Fund.

« FRVR traverse une phase passionnante où la force de son équipe et de son réseau de distribution, combinée à un tout nouveau niveau de contenu de jeu, va rapidement faire croître sa base de joueurs », a déclaré Luke Alvarez, associé fondateur de Hiro Capital. « Grâce à ce financement, nous sommes convaincus que FRVR peut proposer un contenu de classe mondiale à un grand nombre de nouveaux joueurs. »

« Nous sommes ravis de mobiliser toute la puissance de notre plateforme et de nos partenariats existants avec des jeux et des équipes de jeu de classe mondiale, et d'apporter des expériences plus profondes à nos nombreux canaux de distribution », a déclaré Brian Meidell, PDG de FRVR. « Ce cycle de financement nous permet de relever considérablement la barre pour le type de jeux auxquels vous pouvez vous adonner sur nos nombreux canaux de jeu, de sorte que les gens pourront jouer à de grands jeux partout où ils passent déjà leur temps. »

À propos de FRVR

FRVR * est une société de plateforme de jeux qui construit un écosystème permettant de connecter des milliards de joueurs à des jeux captivants. La mission de FRVR est de démocratiser la distribution des jeux en veillant à proposer des jeux de qualité pour tous, partout, et en travaillant avec des développeurs exceptionnels et des partenaires innovants. Avec FRVR, il ne faut jamais plus de trois clics pour trouver de bons jeux. FRVR a été fondée par des vétérans de l'industrie du jeu, Chris Benjaminsen et Brian Meidell, en 2017, et est passée d'un petit projet inspiré par la passion à plus de 100 employés répartis dans 6 bureaux à travers le monde.

FRVR change la donne, à jamais.

*FRVR est membre de l'IAB US ainsi qu'un membre TCF Vendor de l'IAB Europe .

Hiro Capital : Investisseurs dans l'avenir

Hiro Capital est un fonds de capital-risque technologique londonien et luxembourgeois qui investit dans des innovateurs britanniques, américains et européens spécialisés dans les jeux, la propriété intellectuelle, la technologie du métavers, le Web 3.0, les sports électroniques et le fitness par le jeu. Hiro Capital investit généralement depuis l'étape de démarrage jusqu'aux stades de série A et B. Nous investissons à la fois dans les créateurs de contenu de premier plan dans les secteurs des jeux, de la propriété intellectuelle, des sports électroniques et du fitness numérique, et dans les applications métavers et Web 3.0 de haute technologie dans les domaines du cloud, du mobile, du streaming, des outils de création, du big data, de l'intelligence artificielle, des vêtements, de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. - https://hiro.capital/

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1771489/Brian_Meidell.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1771490/FRVR_Logo.jpg

SOURCE FRVR