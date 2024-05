- FS confirma la viabilidad geológica del proyecto BECCS y podrá producir el primer etanol negativo en carbono del mundo

Al capturar y almacenar carbono en la planta de Lucas do Rio Verde, la primera industria de etanol de maíz de Brasil podría ser también la primera en producir etanol con emisiones negativas de carbono

LUCAS DO RIO VERDE, Brasil, 30 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- FS, uno de los mayores productores de etanol y nutrición animal de Brasil, acaba de concluir estudios técnicos que demuestran condiciones geológicas adecuadas para inyectar en el subsuelo el dióxido de carbono (CO 2 ) emitido en la fase de fermentación de la producción de biocombustibles. De este modo, la empresa puede convertirse en el primer productor mundial de etanol con huella de carbono negativa y el primero en desarrollar la tecnología BECCS (acrónimo en inglés de producción de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono) en la producción de etanol fuera de Estados Unidos, según anunció el Ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, durante la 3ª reunión del Grupo de Trabajo de Transición Energética del G20, que tuvo lugar en el estado brasileño de Minas Gerais.

left to right: Evandro Gussi, President of the Sugarcane and Bioenergy Industry Union (UNICA); Alexandre Silveira, Brazil's Minister of Mines and Energy; and Rafael Abud, CEO of FS_Photo Credit:_Ricardo Botelho_MME

La adopción de la tecnología evitará la liberación de aproximadamente 423 mil toneladas de CO 2 a la atmósfera por año por la operación de la industria en Lucas do Rio Verde (MT). Posteriormente, la solución podrá ser implementada en otras unidades industriales de la empresa, alcanzando un potencial de eliminación de CO 2 de la atmósfera de más de 1,8 millones de toneladas de carbono por año.

La tecnología es una solución innovadora para capturar carbono, una de las principales causas del efecto invernadero, e inyectarlo bajo tierra en capas geológicas profundas, donde quedará almacenado de forma segura durante miles de años, sin influir en el calentamiento global.

FS, que lleva 4 años trabajando en este proyecto, perforó en octubre de 2023 un pozo estratigráfico a unos 2.000 metros de profundidad para examinar las formaciones rocosas de la zona situada bajo su industria Lucas do Rio Verde. Los estudios concluyeron que la formación rocosa Diamantino, situada en la cuenca de Parecis, en Mato Grosso, presenta condiciones de porosidad y permeabilidad adecuadas para recibir CO 2 que se inyectará a una profundidad de más de 800 metros.

Actualmente, sólo hay dos productores de etanol en el mundo con tecnología BECCS en funcionamiento, ambos en Estados Unidos. La industria de Mato Grosso, sin embargo, será la primera con emisiones negativas de carbono, ya que sólo utiliza maíz de segunda cosecha como materia prima y biomasa renovable procedente de bosques plantados como fuente de energía.

"El resultado del estudio técnico es un hito esencial para fomentar los siguientes pasos necesarios para desbloquear las inversiones en tecnología BECCS por parte del sector del etanol. Ahora lo que necesitamos es el avance de la regulación y de los mercados de comercio de carbono", explicó el consejero delegado de FS, Rafael Abud. "Además de su uso en automóviles, el etanol producido con esta tecnología puede utilizarse para producir combustible de aviación sostenible (SAF) y combustible marino, lo que convierte al etanol brasileño en uno de los mayores contribuyentes a la transición energética mundial", añadió.

En cuanto el senado apruebe la reglamentación de la actividad -incluida en el proyecto de ley del programa Combustible del Futuro-, FS invertirá 350 millones de reales más en la implantación de equipos de captura, deshidratación, compresión e inyección subterránea de CO 2 . Las obras podrían comenzar a finales de este año y su conclusión está prevista para finales de 2025. Se crearán unos 230 empleos directos durante la perforación de pozos, la construcción y el montaje de los equipos de compresión y deshidratación de CO 2 . Recientemente, el proyecto contó con el apoyo financiero de FINEP, una agencia pública que promueve la innovación y trabaja con un enfoque en acciones estratégicas, estructurantes y de impacto para el desarrollo sostenible en Brasil.

Según comentó el vicepresidente de Sostenibilidad y Nuevos Negocios de FS, Daniel Lopes: "Se trata de un paso crucial para alcanzar la visión de FS, que es ser el mayor productor de combustible de carbono negativo del mundo. Ahora dedicaremos nuestros esfuerzos a monetizar este proyecto a través de la venta de créditos de carbono, y esperamos la aprobación del marco legal por el senado".