FS est le premier producteur d'éthanol au monde à recevoir la certification ISCC CORSIA Low LUC Risk pour la production de SAF

Le certificat atteste de la capacité de l'entreprise à fournir des matières premières pour la production de carburant d'aviation durable, conformément aux normes de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale), confirmant qu'elle n'émet aucune émission provenant d'un changement indirect d'utilisation des terres pour le maïs de deuxième culture suivi.

SÃO PAULO, 4 mars 2024 /PRNewswire/ -- FS, l'un des plus grands producteurs d'éthanol et de nutrition animale au Brésil, est la première industrie brésilienne d'éthanol de maïs à recevoir la certification internationale ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), attestant que son processus de production répond aux exigences internationales pour la production et la fourniture d'éthanol et d'huile de maïs pour la production de SAF (Sustainable Aviation Fuel). De plus, FS est le premier producteur d'éthanol au monde à obtenir la certification Low LUC Risk en collaboration avec l'un de ses fournisseurs de maïs de deuxième culture, GGF Group.

1

« Cette certification est une validation importante du fait que l'éthanol de maïs de deuxième récolte brésilien est une matière première à faible teneur en carbone pour la production de biocarburants dans des secteurs difficiles à réduire, comme l'aviation. Les compagnies aériennes pourront désormais compter sur notre éthanol comme source compétitive et hautement évolutive pour desservir ce marché à l'échelle mondiale", explique Rafael Abud, PDG de FS.

Faible risque de GCU

Avoir zéro iLUC signifie qu'un biocarburant (tel que Sustainable Aviation Fuel - SAF) a été produit d'une manière qui ne génère pas d'émissions de GES liées au changement indirect d'utilisation des terres (iLUC). iLUC se réfère à des changements indirects dans l'utilisation des terres qui peuvent se produire lorsque d'importantes zones de terres sont déplacées pour produire une matière première pour les biocarburants, comme la déforestation ou la conversion des terres agricoles. Cette approche vise à garantir que la production de biocarburants contribue positivement à la réduction des émissions de carbone, sans causer de dommages supplémentaires à l'environnement.

ISCC

ISCC est un système mondial de certification de durabilité couvrant les matières premières durables, y compris la biomasse agricole et forestière, les déchets biogènes, les matériaux circulaires et les énergies renouvelables pour différents marchés. ISCC CORSIA, un système de certification volontaire qui reconnaît l'éligibilité du carburant d'aviation durable (SAF) sur la base de critères établis par l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale), qui évalue divers critères environnementaux, sociaux et de traçabilité, de la biomasse à la production durable de biocarburants.

Certification

Le processus de certification de l'éthanol de FS allait de la phase agricole et de ses intrants à la production de biocarburants en passant par le transport jusqu'aux producteurs de SAF. La partie qui comprend la production agricole a été rendue possible avec la participation de l'un de ses fournisseurs, la ferme Água Santa, qui fait partie de GGF. De cette façon, en plus de vérifier l'empreinte carbone du carburant depuis sa phase agricole, il a été confirmé que le changement indirect d'utilisation des terres du maïs de deuxième culture était nul, ajoutant l'attribut de faible risque LUC à la certification CORSIA de l'ISCC. Il s'agissait du premier dossier de certification à faible risque LUC vérifié dans le monde.

« Le processus de certification est complexe. Deux années de mise en œuvre étaient nécessaires, car un certain nombre de preuves documentaires sont nécessaires, comme des dossiers de productivité pour plus de 10 ans et même des données sur la mise en œuvre des améliorations des pratiques agricoles. La mise à l'échelle d'une certification comme celle-ci pour des centaines de producteurs, y compris les petits producteurs, est extrêmement complexe et nécessite une flexibilité de la certification et de la réglementation et un ajustement à la réalité des producteurs ruraux", affirme Daniel Lopes, vice-président de la durabilité et des nouvelles affaires pour FS. "Cette certification montre que nous opérons déjà en ligne avec les meilleures pratiques agricoles mondiales, en plus de prouver qu'à travers la durabilité et la traçabilité du processus, nous générons une augmentation de la productivité du maïs de deuxième culture dans la même zone agricole", complète le directeur exécutif de GGF, Rogério Ferrarin.