FS-ISAC lança programa para reforçar a segurança da cadeia de suprimentos do setor financeiro

RESTON, Virgínia e CAMBRIDGE, Massachusetts, 19 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A FS-ISAC, a única comunidade global de compartilhamento de inteligência cibernética dedicada exclusivamente a serviços financeiros, anunciou hoje o lançamento de seu Programa de Fornecedores Críticos, desenvolvido para fortalecer a segurança da cadeia de suprimentos do setor financeiro. À medida que os fornecedores de serviços críticos hospedam, conectam e protegem cada vez mais uma porcentagem substancial da infraestrutura das instituições financeiras, a FS-ISAC criou o programa para promover a colaboração contínua e o compartilhamento de informações entre suas empresas-membros e seus provedores. Isso reforçará as proteções e a prontidão do setor contra ameaças cibernéticas mais sofisticadas.

A Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), a solução mais confiável do mundo para impulsionar e proteger experiências digitais, junta-se ao Programa de Fornecedores Críticos como membro fundador para ajudar a facilitar um diálogo bidirecional com o setor financeiro sobre inteligência de ameaças e táticas de cibercriminosos.

"À medida que os serviços financeiros adotam novas tecnologias para aprimorar a forma como operam e atendem aos clientes, os fornecedores críticos tornaram-se um importante aliado do setor e um alvo para os cibercriminosos", disse Teresa Walsh, diretora global de inteligência da FS-ISAC. "O programa garantirá que nossos membros recebam informações de segurança precisas e oportunas de seus fornecedores críticos de forma eficiente. No caso de um incidente de larga escala, isso capacitará nossos membros a agir e/ou remediar rapidamente, ao mesmo tempo que os munirá com as informações pertinentes para informar as principais partes interessadas."

"Temos a honra de ser um membro fundador deste importante programa e aplaudimos a FS-ISAC por assumir um papel de liderança na facilitação da comunicação direta entre fornecedores críticos e o setor financeiro", disse o Dr. Boaz Gelbord, diretor de segurança da Akamai. "Esperamos compartilhar o que estamos vendo a partir da posição estratégica única de nossa plataforma de borda distribuída globalmente, ouvindo as experiências dos membros e colaborando em maneiras de mitigar os riscos atuais e futuros."

Durante um incidente ou ameaça cibernética de grande escala envolvendo o setor e seus fornecedores críticos, o programa alavancará os canais de comunicação dedicados da FS-ISAC para agilizar a disseminação das informações precisas necessárias para lidar com os riscos imediatos e manter o setor seguro.

Fornecedores críticos são definidos como organizações não financeiras que oferecem infraestrutura e serviços de rede que, se impactados por um incidente, interromperiam em tempo real uma quantidade significativa de serviços financeiros essenciais em todo o setor, o que afetaria, por sua vez, a capacidade do público de gerenciar transações financeiras.

Sobre a FS-ISAC

O Centro de Compartilhamento e Análise de Informações de Serviços Financeiros (FS-ISAC) é a única comunidade global de compartilhamento de inteligência cibernética dedicada exclusivamente a serviços financeiros. Atendendo instituições financeiras e, por sua vez, seus clientes, a organização utiliza sua plataforma de inteligência, recursos de resiliência e uma rede confiável de especialistas que colaboram entre si para prever, mitigar e responder a ameaças cibernéticas. Com sede nos Estados Unidos, a organização tem escritórios no Reino Unido e em Singapura e membros em mais de 70 países.

Para saber mais, acesse www.fsisac.com. Para maiores esclarecimentos e perspectivas sobre o futuro das finanças, dados e segurança cibernética de executivos de alto escalão do mundo todo, acesse FS-ISAC Insights. Para saber mais sobre como se tornar um membro da FS-ISAC, acesse www.fsisac.com/membership

Sobre a Akamai

A Akamai impulsiona e protege a vida on-line. As empresas mais inovadoras do mundo escolhem a Akamai para proteger e concretizar suas experiências digitais, ajudando bilhões de pessoas a viver, trabalhar e se divertir todos os dias. Com a maior e mais confiável plataforma de borda do mundo, a Akamai mantém aplicativos, códigos e experiências mais próximos dos usuários, enquanto mantém as ameaças mais distantes.

Saiba mais sobre os produtos e serviços de segurança, entrega de conteúdo e computação de borda da Akamai em www.akamai.com, blogs.akamai.com ou siga a Akamai Technologies no Twitter e LinkedIn.

Para obter inteligência e percepções para ajudar a gerenciar riscos de segurança, incluindo blogs como Akamai Reports Another DoS in Log4j2 (CVE-2021-45105): What You Need to Know, acesse a Central de Ameaças à Segurança da Akamai.

FONTE FS-ISAC

