FS-ISAC-rapport stelt vast dat cybercriminelen en deelnemers van natiestaten in elkaars vaarwater actief zijn, waardoor grensoverschrijdende aanvallen en aanvallen op de toeleveringsketen toenemen

RESTON, Va., 31 maart 2021 /PRNewswire/ -- FS-ISAC, de enige wereldwijde gemeenschap voor het delen van cyberinformatie die uitsluitend gericht is op financiële diensten, kondigde vandaag de bevindingen aan in zijn laatste rapport, waarin werd vastgesteld dat natiestaten en cybercriminelen al dan niet bewust gebruikmaken van elkaars tools en tactieken, wat leidt tot een toename van grensoverschrijdende aanvallen op financiële dienstverleners.

De pandemie heeft de digitalisering, de connectiviteit en de onderlinge afhankelijkheid binnen de financiële sector versneld, zoals blijkt uit recente incidenten in de toeleveringsketen. De financiële sector heeft in toenemende mate behoefte aan een vertrouwd kanaal van realtime cyberinformatie tussen instellingen en derden.

"FS-ISAC was voor ons de logische gastheer om de financiële sector te informeren om in één keer een cruciale massa instellingen over de hele wereld te bereiken", aldus Jonathan Yaron, CEO van Accellion. "Op deze manier konden we ervoor zorgen dat de sector via een betrouwbare bron cruciale en correcte informatie zou ontvangen, waardoor ze snel kon handelen om de impact van het incident te verminderen."

"Bedrijven en organisaties die zich met meerdere controlelagen goed weten te verdedigen, zijn nog steeds kwetsbaar voor grootschalige en zelfs systemische problemen via externe leveranciers", aldus JR Manes, Global Head of Cyber Intelligence bij HSBC. "De FS-ISAC-gemeenschap biedt haar leden inzicht in opkomende bedreigingen die van invloed kunnen zijn op klanten en bedrijven, zelfs als ze niet rechtstreeks daaraan worden blootgesteld. Het waarborgen en stimuleren van het delen van informatie over cyberdreigingen is een essentieel onderdeel van de verdediging van niet alleen de financiële sector, maar het hele zakelijke ecosysteem dat op internet gebaseerd is."

Het rapport van FS-ISAC schetst de belangrijkste bedreigingen van vandaag:

Convergentie van natiestaten en cybercriminelen: Nationale deelnemers maken al dan niet bewust gebruik van de vaardigheden en instrumenten van cybercriminelen om hun mogelijkheden te vergroten.

Risico van derden in stijgende lijn: Financiële dienstverleners zullen lucratieve doelwitten blijven voor cybercriminelen, zoals blijkt uit drie zeer zichtbare incidenten in de afgelopen twee kwartalen.

Financiële dienstverleners zullen lucratieve doelwitten blijven voor cybercriminelen, zoals blijkt uit drie zeer zichtbare incidenten in de afgelopen twee kwartalen. Grensoverschrijdende aanvallen zullen toenemen: Cybercriminelen testen hun aanval in één land voordat ze meerdere continenten en sub-verticals treffen, zoals blijkt uit een DDoS-afpersing campagne gericht op ~ 100 financiële instellingen in maanden.

"Proberen om de evoluerende cyberdreigingen te slim af te zijn, leidt ertoe dat bedrijfsmiddelen op andere manieren moeten worden aangewend dan voor de kernactiviteiten van een financiële dienstverlener", aldus Steve Silberstein, CEO van FS-ISAC. "Als het wereldwijde fincyber-hulpprogramma maakt FS-ISAC het delen van informatie tussen meerdere bedrijfstakken en landen mogelijk om middelen, expertise en capaciteiten te bundelen om cyberrisico's en incidentrespons te beheren."

Over FS-ISAC

Het Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) is de enige wereldwijde organisatie voor het delen van cyberinformatie die zich uitsluitend richt op financiële dienstverlening. De organisatie bedient financiële instellingen en op hun beurt hun klanten en maakt gebruik van haar informatieplatform, veerkrachtbronnen en een vertrouwd peer-to-peer-netwerk van experts om te anticiperen op cyberdreigingen, deze te beperken en erop te reageren. Leden vertegenwoordigen meer dan USD 35 biljoen aan beheerd vermogen in meer dan 70 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten en de organisatie heeft vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Singapore. Ga voor meer informatie naar www.fsisac.com.

