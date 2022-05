FSP, la meilleure marque d'alimentation électrique dans cinq domaines d'application

FSP cherche à repousser les limites de la technologie informatique de pointe avec une toute nouvelle gamme d'alimentations électriques que l'entreprise présente cette année. Spécialement conçue pour l'optimisation de la performance des centres d'information à grande échelle et des opérations similaires, ces nouvelles alimentations sont de petites tailles, dotées de fonctionnalités intuitives, avec un meilleur rendement et des fonctionnalités parafoudre dans un design d'une haute densité de puissance. De plus, FSP annonce fournir des solutions personnalisées répondant à la demande en constante évolution de l'industrie. Plus d'informations sur : https://bit.ly/37Bzr0T

Prévoyant de développer son expertise dans le domaine médical cette année, avec plus de deux décennies d'expérience inégalées dans la fabrication d'alimentations électriques à usage médical, les nouvelles alimentations de FSP et Protek (marques sous FSP) basées sur les machines médicales sont construites pour de multiples applications de produits terminaux, comme les respirateurs, les dispositifs de rééducation, les tables d'opération, les équipements d'imagerie à ultrasons, les équipements d'analyse biochimique, les équipements ophtalmiques, les postes de travail dentaire, etc… Conçues pour couvrir quatre niveaux (adaptateur, châssis ouvert, alimentation de PC, solution de batterie de secours), elles sont semi ou totalement personnalisées dans une gamme de puissance électrique comprise entre 18W et 1100W suivant les besoins du client, en petits ou grands volumes.Plus d'informations sur : https://bit.ly/3l3yCRI

Recherchant une meilleure solution pour une approche durable de l'énergie, FSP Group annonce cette année au COMPUTEX qu'ils se concentrent activement sur les ESS hybrides et les onduleurs, le design des systèmes de stockage d'énergie par batterie. Mettant l'accent principalement sur les domaines d'application à usage domestique, dans les bureaux commerciaux et dans les usines, le plan des produits de FSP pour les solutions d'énergie intelligente dans un avenir proche comprend les systèmes de stockage d'énergie, les onduleurs photovoltaïques, les modules de batterie et les UPS et chargeurs de batterie pour véhicules électriques. D'autre part, le système de stockage d'énergie intelligente de FSP présente une perte de puissance filaire réduite grâce à la conception modulaire et les combinaisons multi-parallèles d'une grande flexibilité. Avec la conception haute puissance et haute densité (HPHD) comme base, la zone de construction est à nouveau réduite de 50 %. Plus d'informations sur : https://bit.ly/3ysNxwN

FSP Group prévoit d'étendre ses frontières dans l'industrie des PC de jeu en 2022 en proposant des solutions d'alimentation électrique innovantes avec une technologie de Power Delivery renforcée et des fonctionnalités de sécurité d'un niveau supérieur. PSDG ATX3.0 est conforme à la nouvelle mise à jour des spécifications des conceptions électriques en 2022, qui inclut la configuration du courant CPU à 12V, les exigences de charge de pointe et d'autres spécifications de conception. FSP cherche à collaborer avec les leaders du marché comme Intel et AMD pour produire des blocs d'alimentation en coopération, qui fournissent la meilleure alimentation de sortie afin d'extraire les performances maximales des processeurs les plus récents. De plus, les blocs d'alimentation FSP axés sur le jeu mettent en valeur le nouveau matériel de support prenant en charge le PCIe 5e génération avec les nouveaux blocs d'alimentation comportant le câble PCIe 12VHPWR, conçus pour produire un rendement plus élevé afin de convenir aux nouveaux GPU les plus demandés du marché. Plus d'informations sur : https://bit.ly/3Masd2Z

Cette année, au COMPUTEX, FSP présente également l'application pour chargeurs à technologie Power Delivery. Cette nouvelle série d'adaptateurs vise à fournir une gamme complète de solutions de puissances électriques de 30-240W et inclut un montage mural ou sur un bureau, des normes de référence directes et indirectes et des plans de produits personnalisés visant à répondre aux besoins des clients de différentes industries. Plus d'informations sur : https://bit.ly/3L7t17F

Pour conclure, FSP cherche à dominer le marché avec des solutions innovantes qui répondent à un large éventail d'utilisateurs. Au COMPUTEX 2022, FSP Group annonce clairement son intention de devenir la force motrice de l'industrie mondiale de l'alimentation électrique pour les années à venir et promet des solutions innovantes et sans compromis pour le plus grand nombre.

Pour plus d'informations sur les produits, veuillez visiter :

Le site officiel de FSP Group : www.fsp-group.com

Le site officiel des produits de marque de FSP Group : www.FSPLifestyle.com

Notre Facebook : www.facebook.com/FSP.global Notre LinkedIn : www.linkedin.com/company/fsp-technology-inc.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1818522/FSP__the_Top_Brand_of_Power_Supply_in_Five_Application_Fields.jpg

SOURCE FSP