FSP lance l'adaptateur de la série U3, 50 % plus petit mais tout aussi efficace que la génération précédente.

Les performances informatiques des ordinateurs et des périphériques électroniques étant de plus en plus élevées, la puissance requise augmente également. La série FSP U3 va à l'encontre de cette tendance en offrant une capacité de charge et une efficacité élevées dans un boîtier significativement plus compact. Pour répondre au besoin toujours croissant en efficacité énergétique dans un format plus compact, le groupe FSP dévoile son plus petit adaptateur d'alimentation - l'adaptateur ultrafin de la série FSP U3.

Disponible dans les variantes 90W, 120W, 135W, 150W et 180W, la série FSP U3 est jusqu'à 50% plus compacte que les modèles ordinaires FSP N3, ce qui lui donne un avantage remarquable sur les adaptateurs similaires. La compacité et le poids réduit permettent à nos clients de réaliser des économies considérables en termes de coûts d'emballage, d'expédition, de livraison et de stockage. Par ailleurs, la conception du fil en angle droit permet de réduire les dommages causés aux jonctions du fil et d'améliorer la satisfaction des utilisateurs.

Plus petit qu'un smartphone et d'une épaisseur d'un pouce seulement, le nouvel adaptateur FSP de la série U3 est doté d'une technologie mature et fiable, offrant une efficacité de conversion supérieure à 90 %, ce qui s'ajoute à son efficacité énergétique et permet d'éviter les pertes d'énergie. Le chargeur, conforme aux normes CEM et CEI, est également doté d'une protection avancée contre les surtensions et les variations de température, ainsi que d'un circuit PFC intégré.

La série FSP U3 est construite sur les succès de son prédécesseur en rationalisant les systèmes d'alimentation dans quasiment toutes les applications. Elles sont parfaites pour les ordinateurs tout-en-un (AIO), les portables de joueurs, les NUC, les terminaux de point de vente (POS) et divers dispositifs pour grand public. Outre son efficacité pour un volume ultrafin, la série U3 est également approuvée pour une utilisation dans plusieurs pays et répond aux certificats de sécurité UL, TUV, CCC, FCC, CE et CB. La série U3 est sans aucun doute un adaptateur compact et puissant. FSP apporte des services complets d'éléments standard et de micro-personnalisation. Nous invitons les opérateurs système à discuter des possibilités de coopération avec nous.

Vidéo du produit: https://bit.ly/3Ht6EsC

Vidéo d'entreprise FSP : https://bit.ly/3Fo2a4F

Pour nous contacter : https://bit.ly/3x1w2B0

Pour plus d'informations sur les produits FSP, veuillez consulter :

Site Web officiel : www.fsp-group.com

Site Web des produits de la marque FSP : www.FSPLifestyle.com

Facebook : www.facebook.com/FSP.global

LinkedIn : www.linkedin.com/company/fsp-technology-inc.

YouTube : www.youtube.com/user/PowerNeverEnds

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1693898/FSP_U3_Series_Adapter.jpg

Related Links

http://www.fsp-group.com



SOURCE FSP