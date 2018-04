FSS lance Instant Payments pour accélérer la croissance des transactions numériques

FSS, un leader des paiements et de la technologie financière (Fintech), a annoncé aujourd'hui le lancement de son système Instant Payments, une infrastructure centrale de compensation et règlement de paiement pour des transferts instantanés nationaux et internationaux.

L'instantanéité est au cœur du système de paiement global qui a le plus de réussite au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'argent liquide, alors que les transactions numériques représentent à peine 20 % du total des transactions. Une raison essentielle expliquant le faible taux d'adoption est que les canaux actuels de paiement coûtent cher et ne sont pas en temps réel. Instant Payments de FSS permet aux régulateurs de construire des canaux de paiement à coût réduit pour des transactions de paiement universelles, rapides, sûres, abordables et incitatives.

Instant Payments de FSS permet aux institutions financières d'offrir à leurs clients des services améliorés, notamment :

transmission et réception de paiements 24 heures sur 24, n'importe quel jour, même les week-ends et jours fériés ;

possibilité d'effectuer des paiements à l'aide de n'importe quel instrument de paiement, compte bancaire, porte-monnaie et carte ;

règlement et disponibilité immédiats des fonds ; et

envoi de paiements de manière relativement simple

FSS Instant Payments prend en charge un accès rapide à l'infrastructure centrale de paiement, grâce à son Financial Messaging Gateway pour prestataires de service de paiement (PSP). Le Financial Messaging Gateway permet aux PSP de présenter des interfaces de programmation d'application pour monétiser des investissements dans des infrastructures et déployer des services innovants de recouvrement qui offrent une valeur client réelle. En se basant sur des tendances de marché régionales, le potentiel d'utilisations est large : paiements de particulier à particulier, de particulier à entreprise et d'entreprise à entreprise.

Suresh Rajagopalan, président, responsable produits de FSS, a commenté ce lancement : « Nous sommes très heureux du lancement d'Instant Payments de FSS. Les canaux de paiement instantané en temps réel permettront aux pays de construire une infrastructure moderne de paiements numériques en temps réel et d'exploiter d'énormes opportunités de croissance s'adaptant à une économie connectée 24 heures sur 24 et à la demande. En démocratisant l'accès aux canaux de paiement et en créant une situation équitable pour les sociétés de FinTech, les banques et les institutions financières, Instant Payments de FSS aura un impact multiplicateur sur l'adoption des paiements numériques par les clients. »

Pour sa part, Ram Chari, responsable des activités mondiales de FSS, a déclaré : « C'est une étape très importante dans notre trajectoire de plus de 25 ans d'innovation dans les paiements. Les marchés internationaux représentent une énorme dynamique de croissance pour Instant Payments et FSS est bien positionné pour tirer profit de sa grande expérience afin d'aider les régulateurs, les banques, les organismes de paiement dans le monde à gagner des avantages de précurseurs et apporter des bénéfices de paiements en temps réel pour les clients. »

FSS va collaborer avec des régulateurs centraux pour concevoir des règles ainsi que des structures de gestion et gouvernances du risque pour Instant Payments. Le système sous-jacent est configurable dans une large mesure et peut être personnalisé pour s'adapter à un environnement de conformité et régulation spécifique dans différents pays, pour assurer les niveaux les plus élevés de sécurité et de protection des clients.

Instant Payments de FSS offre aux institutions participantes un ensemble complet de fonctions pour traiter les paiements en temps réel. Celles-ci comprennent la connectivité, le traitement, la compensation et le règlement, ainsi que la gestion du risque, des exceptions et des litiges.

À propos de FSS

Financial Software and Systems (FSS) est une société leader dans la technologie de paiements et le traitement de transactions et la société offre un portefeuille diversifié de produits logiciels, de services de paiement et de services logiciels hébergés construits tout au long de nos 25 ans d'expérience. FSS, suite complète de paiements, alimente des canaux de distribution de détail notamment des distributeurs automatiques de billets, des points de vente, des paiements par Internet et mobiles ainsi que des fonctions dorsales complètes comprenant la gestion de cartes, le redressement, le règlement, la gestion de détaillant et le contrôle de dispositif. Basée à Chennai, en Inde, FSS fournit ses services à de grandes banques mondiales, des institutions financières, des processeurs, des régulateurs centraux et des gouvernements en Amérique du Nord, au Royaume-Uni/Europe, au Moyen-Orient/Afrique et Asie-Pacifique et compte plus de 2 500 experts.

