FTI Consulting déploie Intapp Conflicts au niveau mondial pour rationaliser les processus de nouvelles acceptations commerciales et accroître la rentabilité

Lorsque la société FTI Consulting a pris la décision de migrer vers Intapp Conflicts, elle a saisi l'opportunité d'améliorer ses processus de nouvelles acceptations commerciales et de résolution des conflits, en mettant en œuvre une solution pouvant réduire les délais de résolution des nouvelles affaires, favoriser l'intégration plus rapide de nouveaux clients et projets et, au final, accroître la rentabilité. La société a choisi Intapp Conflicts pour sa capacité à unifier et à automatiser ce qui constituait auparavant un processus hautement manuel impliquant de nombreux systèmes différents et une saisie de données répétitive.

L'entreprise a déployé avec succès Intapp Conflicts au cours du dernier trimestre, en intégrant le logiciel dans trois systèmes afin de réduire la complexité et de rationaliser le processus d'acceptation commerciale de bout en bout de l'entreprise. Désormais, les demandes de conflits sont centralisées dans un seul système, et l'équipe peut accomplir en quelques minutes ce qui prenait auparavant des heures, ce qui se traduit par une réduction de 75 % du temps de traitement des conflits dans la plupart des cas. En outre, l'équipe des services de mise en œuvre d'Intapp a résolu un problème de flux de travail critique en développant un processus d'expiration des demandes qui comprend des notifications automatisées et des mises à jour du système Salesforce afin de garantir une gestion rapide des demandes en attente et d'éviter les retards.

« Intapp Conflicts a transformé l'entreprise », déclare Glenda Cuadra, Directrice principale des conflits chez FTI Consulting. « Nous avons considérablement réduit la charge administrative de notre équipe chargée des conflits, tout en créant des gains d'efficacité tout au long du processus de nouvelles acceptations commerciales. Non seulement nous sommes en mesure de traiter plus rapidement les demandes et d'accueillir de nouveaux clients, mais nous pouvons également permettre à nos professionnels de commencer plus rapidement à fournir des services aux clients, ce qui a un impact à la fois sur la satisfaction des clients et sur les revenus. C'est une situation gagnant-gagnant-gagnant. »

« Nous sommes ravis de constater le succès de FTI Consulting grâce à nos solutions, d'abord avec Intapp Walls et maintenant avec Intapp Conflicts », a déclaré Nigel Riley, Directeur général des Risques et de la Conformité commerciale d'Intapp. « Nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat et de la deuxième phase de notre projet, qui permettra d'étendre la valeur d'Intapp Conflicts en l'intégrant à des systèmes supplémentaires. Notre approche spécifique de la résolution de conflits s'est avérée, à de nombreuses reprises, être un moteur essentiel de l'efficacité opérationnelle et de la croissance des revenus pour des sociétés de conseil comme FTI Consulting. »

À propos d'Intapp

Intapp alimente des entreprises connectées. Plus de 1 600 des plus grands cabinets d'avocats, de banques d'investissement, de capital privé, de comptabilité et de conseil au monde lui font confiance. Intapp propose un logiciel de gestion d'entreprise connecté de bout en bout, basé sur le cloud et conçu pour les besoins uniques des entreprises dirigées par des partenaires. Intapp contribue à améliorer la collaboration, à libérer les connaissances collectives, à transformer la prise de décision et à alimenter le succès. Nos produits et services couvrent l'ensemble du cycle de vie de l'engagement, de la stratégie à la création et à l'exécution, afin d'obtenir des résultats optimaux. Pour plus d'informations, visitez le site intapp.com et rejoignez-nous sur Twitter (@Intapp) et LinkedIn .

À propos de FTI Consulting

FTI Consulting, Inc. est une société mondiale de conseil aux entreprises dédiée à aider les organisations à gérer les changements, à atténuer les risques et à résoudre les litiges : financiers, juridiques, opérationnels, politiques et réglementaires, de réputation et transactionnels. Avec plus de 6 200 employés répartis dans 28 pays, les professionnels de FTI Consulting travaillent en étroite collaboration avec les clients pour anticiper, éclairer et surmonter les défis commerciaux complexes et tirer le meilleur parti des opportunités. La société a généré 2,35 milliards de dollars de revenus au cours de l'exercice 2019. Pour plus d'informations, visitez le site www.fticonsulting.com et rejoignez-nous sur Twitter (@FTIConsulting) , Facebook , et LinkedIn .

Contact pour les médias

Natalie Papaj

+1 703-586-0048

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1397110/FTI_Consulting.jpg

Related Links

http://www.intapp.com



SOURCE Intapp