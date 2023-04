FTX EU LTD (Zypern) leitet Verfahren zur Rückgabe von getrennten Fonds nach Zypern-Recht ein

Kunden können Anfragen auf einer speziellen Website einreichen

LIMASSOL, Zypern, 1. April 2023 /PRNewswire/ -- FTX EU LTD (ehemals K-DNA Financial Services LTD) hat heute bekannt gegeben, dass sie Verfahren eingeleitet hat, die es Kunden der FTX EU LTD ermöglichen, Endsalden vor der Abhebung von Fiat-Währungsgeldern, die auf segregierten Kundenkonten der FTX EU LTD verbleiben, zu beantragen.

FTX EU LTD wird den Kunden eine Aufstellung des Saldos der Fiat-Währungsgelder zur Verfügung stellen, auf die sie in Übereinstimmung mit MiFID II in der Fassung von L. 87(I)/2017 Anspruch haben. Nach Abschluss dieses Verfahrens und vorbehaltlich ausreichender Mittel ist jeder Kunde der FTX EU LTD berechtigt, sein Guthaben (in Fiat-Währung) abzuheben, das auf ausgewiesenen Kundenkonten gemäß L. 87(I)/2017 und den Bedingungen seiner (derzeit ausgesetzten) Zypern-Lizenz 273/15 bei der FTX EU LTD hinterlegt ist.

Die Salden werden mitgeteilt und verifiziert, und anschließend können Abhebungsanträge über die folgende, zu diesem Zweck eingerichtete Website gestellt werden: ftxeurope.eu. Alle Abhebungsanträge unterliegen den üblichen Prüfungen zur Kundenidentität und zur Bekämpfung der Geldwäsche, und die Abhebung eines Kunden kann sich verzögern, wenn die Bank- oder sonstigen Kontodaten nicht ausreichend verifiziert wurden. Jeder Kunde von FTX EU LTD wird auch via E-Mail an die in den Kundenunterlagen angegebene E-Mail-Adresse des customer informiert.

Abhebungen sind nur für Kunden der FTX EU LTD möglich, die ihre Konten über FTX.com/eu eröffnet haben (d.h. nach dem 7. März 2022). Diese Ankündigung bezieht sich nicht auf Kunden anderer Unternehmen der FTX Group, auch wenn diese Kunden in Europa ansässig sind.

Am 30. März 2023 erhielten Kunden der FTX EU LTD eine E-Mail von Kroll, in der sie über geplante Forderungen im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren nach Chapter 11 der FTX Trading LTD und der mit ihr verbundenen Schuldner (zusammen die „Schuldner") informiert wurden, das derzeit vor dem United States Bankruptcy Court for the District of Delaware anhängig ist und gemeinsam unter der Nummer 22-11068 (die „Bankruptcy Cases") verwaltet wird. Wie in der Kroll email eindeutig dargelegt, sind die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen zu den geplanten Forderungen keine Aussage der Schuldner über die Höhe oder Gültigkeit der Forderungen einer Person. Die Angaben zu den geplanten Forderungen spiegeln nicht den tatsächlichen Nettosaldo der Kundenkonten von FTX EU LTD wider. Vielmehr handelt es sich um einen Betrag, der aus den historischen internen Aufzeichnungen der Schuldner stammt und der nach geltendem Recht im Zusammenhang mit den Insolvenzverfahren zu übermitteln war. Unter anderem spiegeln die Informationen zu den geplanten Forderungen nicht die Tatsache wider, dass alle Kundenpositionen der FTX EU LTD ab dem 12. November 2022 in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen und der Ausführungspolitik der FTX EU LTD geschlossen und in passender Währung abgewickelt wurden, da die FTX-Plattform an diesem Tag geschlossen wurde.

Vor der Schließung der internationalen Plattform FTX.com war die FTX EU LTD als MiFID II-regulierte Investmentfirma tätig und bot den Handel mit Multi-Asset-Derivaten an, insbesondere mit Krypto-Assets als Basiswert. Die Cyprus Securities and Exchange Commission hat ihre Lizenz ausgesetzt und die FTX EU LTD angewiesen, ihren Kunden, die Abhebungen beantragt haben, ihre Gelder zurückzuzahlen.

