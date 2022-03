FTX poursuit son expansion mondiale avec la création de FTX Europe

FTX Europe a reçu l'approbation de Chypre

HERISAU, Suisse, 7 mars 2022 /PRNewswire/ -- FTX Trading Limited (« FTX »), une bourse de crypto-monnaies mondiale de premier plan, a annoncé aujourd'hui la création de FTX Europe (« FTX Europe » ou « la Société »), marquant la prochaine phase de l'expansion mondiale de la Société, en étendant sa présence en Europe et au Moyen-Orient. La Société a obtenu l'approbation du Cyprus Financial Market Regulator CySEC par le biais de son domaine ftx.com/eu.

FTX Europe commencera désormais à offrir ses produits et services phares aux clients européens par l'intermédiaire d'une entreprise d'investissement agréée disposant de licences passeportables dans l'ensemble de l'espace économique européen. Les utilisateurs de ces régions seront en mesure de négocier une variété de crypto-monnaies grâce à la technologie de négociation de pointe de FTX et à ses offres d'actifs numériques.

Sam Bankman-Fried, PDG et fondateur de FTX, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer nos opérations européennes de manière réglementée afin de mieux servir les utilisateurs du continent. Au fur et à mesure de notre croissance, nous sommes constamment à la recherche d'opportunités pour obtenir une licence et une réglementation appropriées dans chaque marché où nous entrons. Nous interagirons avec les régulateurs dans divers pays d'Europe afin de continuer à fournir un environnement sûr et sécurisé pour que les gens puissent échanger des crypto. »

Le siège social de FTX Europe se trouve actuellement en Suisse, avec un siège régional supplémentaire à Chypre. En outre, la société consacrera d'importantes ressources au développement d'une solide relation de travail avec les autorités réglementaires appropriées.

Patrick Gruhn, Responsable de FTX Europe, a conclu : « Nous sommes ravis de proposer les offres innovantes de FTX sur les marchés européens et que la CySEC ait officiellement approuvé notre domaine. Les Européens pourront désormais utiliser la plateforme de négociation de FTX, la meilleure de sa catégorie, pour investir dans un large éventail de dérivés de crypto-monnaies par le biais d'une entreprise d'investissement réglementée. »

Chypre est une juridiction très réputée pour les entreprises d'investissement et permet aux sociétés réglementées d'accéder à l'ensemble de l'Espace économique européen (qui comprend l'Union européenne et trois pays). L'approbation du domaine de FTX par la CySEC chypriote visant à fournir des services dérivés aux utilisateurs européens établit également une nouvelle norme pour les échanges de crypto-monnaies en Europe.

À propos de FTX Europe

FTX Europe, dont la société holding se trouve en Suisse, est la division européenne et moyen-orientale de FTX, une plate-forme d'échange de crypto-monnaies construite par des traders, pour des traders. Par l'intermédiaire de FTX Europe, les utilisateurs de l'Espace économique européen et du Moyen-Orient peuvent accéder aux produits innovants de FTX, y compris les produits dérivés, les options et les produits de volatilité innovants, les actions tokenisées et d'autres services et produits.

Pour en savoir plus sur FTX Europe & MENA, veuillez consulter le site : https://ftx.com/eu

À propos de FTX.COM

FTX.com est une plate-forme d'échange de crypto-monnaies construite par des traders, pour des traders. Elle propose des produits innovants, notamment des produits dérivés, des options et des produits de volatilité à la pointe du secteur, des actions tokenisées, des marchés de prédiction, des tokens à effet de levier et un desk OTC. FTX s'efforce d'être une plate-forme intuitive mais puissante pour tous les types d'utilisateurs, et d'être la bourse la plus innovante du secteur.

Pour en savoir plus sur FTX.COM, veuillez consulter le site : https://ftx.com/

FTX.COM n'est pas disponible pour les résidents des États-Unis ou les résidents d'autres territoires non autorisés, comme indiqué dans ses Condition d'utilisation.

