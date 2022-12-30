福恆中藥宣佈新的業務地點和中藥店開業，以更好滿足矽谷社區患者需求

加州聖克拉拉2022年12月30日 /美通社/ -- 傳統中醫 (TCM) 診所 福恆中藥 (Fuheng Herbs) 今天宣佈開設營業地點和新店面，以提供中藥湯劑、草藥茶和草藥。位于加利福尼亞州 聖克拉拉霍姆斯特德路3595號（3595 Homestead Road, Santa Clara, CA） 的新店將為福恒中藥提供急需的營業空間，以支持其快速增長的患者群體需求，並在矽谷社區提供一個新的全天24小時服務的中草藥店。

福恆中藥創辦人張大龍醫師表示：「新店開業標誌著我們為患者提供更好服務和治療的重要一步。我們的中草藥專賣店每天 24 小時、每週 7 天向客戶開放。我很高興能提供更多中醫藥物和治療機會，以幫助我們整個社區的更多患者。」

張大龍醫師談往事 (The Back Story of Dalong Zhang)

張醫師幫助許多患者改變生活並維持更好的健康。患者对于 張醫師的準確診斷和治療讚不絕口，包括效果極佳的能量療法和獨一無二的針灸方法。以下是眾多成功案例中的幾個例子：

前列腺癌倖存者 Stephen Holms 的故事： 「我曾患有晚期前列腺癌。 我接受了美國多家頂級癌症治療中心提供的最好的癌症護理和治療，但由于病情已經到了晚期，我的情況並沒有好轉。正在我絕望之際，我找到了張醫師。張醫師運用中醫診斷技術，為我設計以套治療方案，其中包括能量療法、針灸和中草藥湯濟。六個月後，我恢複了體力和精力。回到癌症治療中心進行檢查時，我得到了最好的消息——我的腫瘤已經消失了。今天，我已經擺脫了癌症。還能說什麽呢？ 張醫師太了不起了。他的同情心和醫術幫助我戰勝了病魔！ 張醫師讓我獲得了新生。」

「我曾患有晚期前列腺癌。 我接受了美國多家頂級癌症治療中心提供的最好的癌症護理和治療，但由于病情已經到了晚期，我的情況並沒有好轉。正在我絕望之際，我找到了張醫師。張醫師運用中醫診斷技術，為我設計以套治療方案，其中包括能量療法、針灸和中草藥湯濟。六個月後，我恢複了體力和精力。回到癌症治療中心進行檢查時，我得到了最好的消息——我的腫瘤已經消失了。今天，我已經擺脫了癌症。還能說什麽呢？ 張醫師太了不起了。他的同情心和醫術幫助我戰勝了病魔！ 張醫師讓我獲得了新生。」 患有嚴重身體疼痛和體能低下的患者Jenny的經曆：

「我一直都患有頸部和背部疼痛，並總是感到疲憊無力。 很多年來我一直不知道問題出在哪裏。後來我終于去找針灸師治療，希望能借此解決我的問題。兩個月後，我的情況有了非常小的逐步改善。我的頸部和背部疼痛有所減少，但我仍然感到疲勞和乏力。我的好朋友向我介紹了 張醫師。我最初將信將疑，但還是去見了他。張 博士對我進行了能量治療，在第一次之後我的感覺就大有改善。我後來又去找 張醫師看病。在第二次治療後，我的頸部和背部疼痛完全消失了。我現在的氣色和感覺都很好。這一切都要歸功于 張醫師。他真是太棒了。」

「我一直都患有頸部和背部疼痛，並總是感到疲憊無力。 很多年來我一直不知道問題出在哪裏。後來我終于去找針灸師治療，希望能借此解決我的問題。兩個月後，我的情況有了非常小的逐步改善。我的頸部和背部疼痛有所減少，但我仍然感到疲勞和乏力。我的好朋友向我介紹了 張醫師。我最初將信將疑，但還是去見了他。張 博士對我進行了能量治療，在第一次之後我的感覺就大有改善。我後來又去找 張醫師看病。在第二次治療後，我的頸部和背部疼痛完全消失了。我現在的氣色和感覺都很好。這一切都要歸功于 張醫師。他真是太棒了。」 有多種健康問題和身體疼痛症狀的患者Sandra Elliott的經曆：

「我來到 張醫師的診所，針對多種健康問題尋求幫助，包括更年期症狀、糖尿病、以及頸部、肩部和背部疼痛。作為一名旅行護士，我在工作中差不多整天需要站立，而戴聽診器讓我的脖子感覺很緊。我第一次接受了 張醫師的能量治療。在此之後，我立即感到了奇妙的變化。我真的像是在黑暗中看到了光亮。我的所有疼痛都已消失。簡直像是夢一樣令人難以置信，但在現實中張醫師真地治愈了我。我強力推薦 張醫師，他讓我重獲新生。」

新的福恒中草藥店提供以下服務：

中藥配藥。福恒中藥店有近1500種中藥。除本診所患者外，福恒還為其他持其他中醫師處方的患者提供配藥服務。

中草藥膠囊和丸劑。店內提供500多種膠囊和丸劑，幫助患者更快恢複。患者可以根據自己的偏好或病症選擇中草藥補充劑，以改善健康。

中藥湯濟。通常情況下，患者不願意自己熬中藥，因為這需要太多的時間和精力。張醫師找到了一個解決辦法，可根據每位患者的處方制備中藥湯濟並裝到易拉罐中。患者現在可以在家中食用草藥茶，免去自己煮制的麻煩。很多患者，尤其是在蘋果和谷歌等公司工作的患者， 都對張醫師省時、便利的革命性解決方法交口稱贊。谷歌公司工程師Emily T表示：「這真的是夢想成真般的體驗。張醫師的創新為我解決了很多問題，我很高興能在我們矽谷社區找到這樣一家中醫診所。」

關於張大龍醫師(LAc)

張醫師來自一個有百年悠久曆史（五代人）的醫生世家。張醫師在中國頂尖的醫學院 - 華中科技大學同濟醫學院 學習藥學和臨床醫學專業。在學校期間， 在教授的指導下，他參與研究和製造突破性的中草藥，以及共同撰寫學術文章。2001 年，他加入了上市藥物研究和製造公司 Kangmei 藥業。參與最先進中草藥研究和制造，並在中國獲得藥品管理法規獎項。

張醫師于2012年來到美國。憑借他在藥物研究和制造方面的豐富經驗和知識， 張醫師于同年在美國洛杉矶創立了福恒中藥。福恒草藥開發和生産中藥補充劑和草本茶，並分銷中草藥。自成立以來，福恒中藥已成為一家蓬勃發展的企業，通過其電子商務店鋪 www.fuhengherbs.com 在全球經銷和發售1500多種中草藥産品。福恒中藥通過877-800-8588提供多語言客戶支持和服務。

張醫師曾在 仁愛醫科大學（Alhambra Medical University) 進一步研究深造中醫和針灸。他是加州持證針灸師。

張醫師的專長包括臨床診斷、能量療法和針灸。他治療各種疾病，如脊柱錯位、急性和慢性疼痛、不孕症、高血壓、糖尿病、新冠後遺症等。他最近開設了自己的中草藥旗艦店，全天為矽谷社區的患者提供候罐裝中藥湯劑、中成藥補充劑和中草藥配方以及參茸滋補品。

如需更多信息，請瀏覽 www.fuhengherbs.com 。

聯絡人：

Mei Li

[email protected]

650-991-0191

Dalong Zhang

[email protected]

626-362-7206

視頻 - https://www.youtube.com/watch?v=auVsl1EZXrs

張大龍醫師談往事 (The Back Story of Dalong Zhang)

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