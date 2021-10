Führende philanthropische Organisationen gehen Partnerschaften ein und engagieren sich mit über 223 Millionen US-Dollar für die Reduzierung von Methanemissionen

Großes internationales philanthropisches Projekt baut auf Maßnahmen zur Methanbekämpfung auf, einschließlich der Globalen Methanverpflichtung, die Emissionen bis 2030 um 30 % zu reduzieren

WASHINGTON, 12. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Heute gab eine einzigartige Allianz von mehr als 20 führenden philanthropischen Organisationen ihre Absicht bekannt, mehr als 223 Millionen US-Dollar für eine drastische Reduzierung der Methanemissionen auf der ganzen Welt bereitzustellen. Dazu gehört auch die Unterstützung der diplomatischen Bemühungen, die von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union im Rahmen der Globalen Methanverpflichtung (Global Methane Pledge) unternommen werden, um die Methanemissionen bis zum Jahr 2030 um 30 % zu reduzieren und die Erwärmung bis 2050 um 0.2℃ zu begrenzen.

Diese Verpflichtung ist die größte private Zusage zur Reduzierung von Methanemissionen weltweit und erhöht die speziell für die Methanreduzierung bereitgestellten philanthropischen Mittel erheblich. Die Finanzierung wird auf den Maßnahmen der Zivilgesellschaft, der Regierung und der Privatwirtschaft aufbauen und diese unterstützen, einschließlich der 24 Länder, die die Zusage unterzeichnet haben, indem sie sinnvoll in Lösungen zur Methanreduzierung investieren.

„Die Reduzierung von Methan ist die schnellste Maßnahme, die wir ergreifen können, um eine Zukunft mit einer Temperatur von 1,5°C in Reichweite zu halten", sagte der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten für das Klima, John Kerry. „Im Jahr 2016 hat uns die Philanthropie mit einer Schnellstartfinanzierung dabei geholfen, das Wahrzeichen des Kigali Amendment zu HFCs zu sichern und umzusetzen. Jetzt setzen sie sich mit mehr als viermal so viel Unterstützung dafür ein, dass die Regierungen die Globale Methan-Zusage einhalten, das Methan bis 2030 weltweit um mindestens 30 Prozent zu reduzieren."

Methane ist mehr als 80 Mal stärker als Kohlendioxid. Mindestens 25 % der heutigen Erwärmung wird durch Methan verursacht, das vom Menschen stammt, wobei die Öl- und Gasindustrie, die Viehzucht und Mülldeponien die größten Emissionsquellen sind. Die Verringerung der Methanemissionen ist das wirksamste Mittel, um den globalen Temperaturanstieg rasch zu verlangsamen. Während die Länder schon seit einiger Zeit ihre eigenen Strategien zur Methanreduzierung verfolgen, ist dies der erste koordinierte und einheitliche Ansatz zur Finanzierung, Entwicklung und Umsetzung praktikabler Lösungen für die wachsende Krise der Methanemissionen in der Atmosphäre.

„Die Wissenschaft ist eindeutig: Die Verringerung der Methanemissionen ist der schnellste und kosteneffizienteste Weg, um den Temperaturanstieg auf der Erde auf unter 1.5℃ zu begrenzen und die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzumildern", sagte Larry Kramer, Präsident der William and Flora Hewlett Foundation. „Dieses philanthropische Engagement wird dazu beitragen, den Klimaschutz für eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft voranzutreiben."

Die Geldstifter werden ihr Engagement für Lösungen zur Methanreduzierung koordinieren und Fachwissen, finanzielle Mittel, technische Unterstützung und erstklassige Daten bereitstellen, um Fortschritte bei der Methanreduzierung und eine genaue Überwachung, Überprüfung und Berichterstattung zu gewährleisten, auch in den Bereichen Rohstoffgewinnung und Landwirtschaft.

Die heutige Ankündigung unterstreicht die Rolle, die die globale Philanthropie bei der Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels spielt. Im Jahr 2016 wurde durch rasches philanthropisches Handeln von 18 GeldGeldstiftern ein Mittelpool von 53 Millionen US-Dollar geschaffen, der die Änderung des Montrealer Protokolls von Kigali ermöglichte. Infolge der Finanzierung wurde die Abschaffung der hochwirksamen Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW) beschleunigt und führte zur breiten Einführung effizienterer und effektiverer Kühllösungen.

Die folgenden philanthropischen Organisationen sind Teil der heutigen Ankündigung und arbeiten daran, einen systemischen Wandel bei den dringenden Problemen, mit denen die Welt heute konfrontiert ist, zu schaffen und voranzutreiben:

William and Flora Hewlett Foundation

Bloomberg Philanthropies

Breakthrough Energy

Children's Investment Fund Foundation (CIFF)

Erol Foundation

Grantham Foundation

High Tide Foundation

IKEA Foundation

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

McCall MacBain Foundation

Montpelier and Hampshire Foundations

Oak Foundation

The David and Lucile Packard Foundation

Pisces Foundation

Quadrature Climate Foundation

Sea Change Foundation International

Sequoia Climate Fund

Skoll Foundation

Sobrato Philanthropies

Zegar Family Foundation

Die Erklärungen der Organisationen können here eingesehen werden.

Diese Bemühungen werden auch von einer kleinen Anzahl von Geldstiftern unterstützt, die zwar anonym bleiben, sich aber für die Lösung des dringendsten Problems unserer Zeit einsetzen.

Die heutige Zusage von über 223 Millionen US-Dollar ist der erste Schritt im Vorfeld der COP26 in einer Reihe von koordinierten philanthropischen Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Globalen Methan-Zusage und zur wesentlichen Reduzierung von Methan in der Atmosphäre. Die Stifter werden weiterhin zusammenarbeiten, um die Investitionen in die Methanreduzierung zu erhöhen, und internationale Experten einbeziehen, um zu bestimmen, wie die Mittel zugewiesen werden sollen.

Informationen zur Hewlett Foundation

Die William and Flora Hewlett Foundation ist eine unparteiische, private, gemeinnützige Stiftung, die Ideen fördert und Institutionen unterstützt, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt die Stiftung Bemühungen, die Bildung für alle zu fördern, die Umwelt zu erhalten, lebendige darstellende Künste zu unterstützen, die Gemeinden in der Bay Area zu stärken, den Philanthropiesektor effektiver zu machen und die Gleichberechtigung der Geschlechter und eine verantwortungsvolle Regierungsführung auf der ganzen Welt zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.hewlett.org .

