Fujifilm recibe la aprobación oficial para su ecoendoscopio última generación (EG-740UT) y logra la compatibilidad con el sistema de ultrasonido estrella de Fujifilm Healthcare (ARIETTA 850 FF ENDO(*1))

Fujifilm ha desarrollado una nueva generación de ecoendoscopios lineales terapéuticos, EG- 740UT , diseñado para procedimientos de ultrasonidos endoscópicos complejos y terapéuticos.

El sistema de ultrasonidos de alta gama ARIETTA(*1) de Fujifilm Healthcare está ahora aprobado para su uso con la línea de endoscopios de Fujifilm (*2) para ofrecer una solución potente y completa para los endosonógrafos intervencionistas.

DÜSSELDORF, Alemania, 28 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- La ecografía endoscópica es un procedimiento especializado que se realiza utilizando un endoscopio equipado con un transductor ultrasónico que emite y recibe ondas ultrasónicas tanto dentro del tracto gastrointestinal, como el esófago, el estómago y el duodeno, para proporcionar imágenes que permitan a los médicos identificar las estructuras anatómicas y la patología asociada. La posición exacta y el tamaño de la lesión, así como la profundidad invasiva del cáncer, pueden determinarse utilizando esta técnica especializada. La ecografía endoscópica se utiliza sobre todo para el examen detallado y el diagnóstico de las lesiones pancreáticas y biliares (*3). En los últimos años, la aspiración endoscópica con aguja fina, en la que se guía una aguja y se inserta en un quiste o lesión extraluminal mediante imágenes de ultrasonido, se utiliza para recoger células y tejido de la zona para realizar diagnósticos histopatológicos. Además, la ecografía endoscópica intervencionista está siendo adoptada para aplicaciones terapéuticas relacionadas con la anatomía pancreática y biliar. (*4,5).

FUJIFILM Corporation ha desarrollado un ecoendoscopio convexo, el EG-740UT, para el tracto gastrointestinal superior. El EG-740UT está equipado con un mecanismo especializado de bloqueo de la guía y una nueva configuración del extremo distal. Su diseño diferencial permite visualizar los instrumentos endoscópicos dentro del campo de visión, con el objetivo de mejorar la eficacia y la facilidad de uso del ecoendoscopio durante el procedimiento.

El ecoendoscopio "EG-740UT" de Fujifilm ha mejorado la transmisión y la sensibilidad de recepción mediante la adopción de un transductor de alto rendimiento recientemente desarrollado. Por lo tanto, la calidad de la imagen de ultrasonido de Fujifilm ha mejorado considerablemente. Además, este nuevo ecoendoscopio está equipado con el conocido mecanismo "G-LOCK", que puede fijar la guía durante el intercambio de instrumentos dentro del procedimiento, reduciendo la complejidad y la duración de los intercambios. Además, al revisar la configuración de la lente de la cámara, el transductor y la salida del canal de instrumentos, así como al aumentar el diámetro del canal de trabajo y reducir el tamaño de la sección rígida de la parte distal del endoscopio, Fujifilm ha diseñado un ecoendoscopio que ofrece un rendimiento clínico integral de alta calidad desde el diagnóstico hasta el tratamiento.

Al combinar el ecoendoscopio EG-740UT de última generación con el ARIETTA 850, Fujifilm pretende ofrecer una calidad de imagen excepcional con una capacidad terapéutica avanzada. El "ARIETTA 850 FF ENDO" de Fujifilm Healthcare está equipado con la tecnología de transmisión y recepción de ultrasonidos "eFocusing" y la tecnología de procesamiento de imágenes "Carving Imaging" de Fujifilm Healthcare, lo que permite obtener imágenes nítidas de ultrasonidos desde las zonas superficiales hasta las más profundas del abdomen. Además, el ARIETTA está equipado con varias aplicaciones de diagnóstico, como la "Elastografía tisular en tiempo real (RTE)", que utiliza el color para expresar las variaciones de la elasticidad del tejido, y la "Medición Shear Wave", que puede evaluar cuantitativamente la elasticidad del tejido. Los nuevos EG-740UT y Arietta 850 compatibles saldrán a la venta a partir de enero de 2023. Fujifilm tiene previsto presentar el EG-740UT y el Arietta 850 en la United European Gastro Week (UEG Week) que se celebrará en Viena, Austria, el 8 de octubre de 2022.

Takemasa Kojima, Vicepresidente de Endoscopia de FUJIFILM Europe GmbH, dijo:



"La compatibilidad de los ecoendoscopios de alto rendimiento de Fujifilm con el equipo de diagnóstico de ultrasonido insignia de Fujifilm Healthcare era muy esperada desde la adquisición del negocio de diagnóstico por imagen de Hitachi en 2021. Estamos increíblemente orgullosos de que este hito se haya hecho realidad. Continuaremos con vigor, para reunir tecnologías, productos y servicios propios líderes en su clase para ofrecer soluciones de endoscopia que proporcionen mejores resultados a los pacientes."

Kurt Lauriers, especialista clínico de EUS - Endoscopia en FUJIFILM Europe GmbH, dijo:



"Trabajar con la mejor tecnología de ultrasonidos a lo largo de mi carrera ha sido un verdadero privilegio, sobre todo porque he podido ayudar a los profesionales sanitarios a ofrecer la mejor atención al paciente en algunas de las circunstancias más trágicas. Sin embargo, este nuevo desarrollo nos lleva a nuevas alturas y estoy increíblemente orgulloso de que podamos continuar en ese camino ampliando los límites de nuestra capacidad tecnológica y ofreciendo soluciones de endoscopia que se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de los pacientes"

*1. "ARIETTA 850 FF ENDO" indica "ARIETTA 850".

Nombre del producto "Sistema de ultrasonido de diagnóstico ALOKA ARIETTA 850", GMDN "40761", Nombre genérico "Sistema de imágenes de ultrasonido de uso general"

*2. Nombre del producto "Ecoendoscopio EG-740UT", "Ecoendoscopio EG-580UT", "Ecoendoscopio ultrasónico EG-580UR", GMDN "36951", Nombre genérico "Eco gastroduodenoscopio flexible"

*3. University Hospitals Coventry and Warwickshire, Información para el paciente

https://www.uhcw.nhs.uk/download/clientfiles/files/Patient%20Information%20Leaflets/Medicine/Endoscopy/118589_Endoscopic_Ultrasound_(796).pdf

*4. Yosuke Nakai et al. Towards best practice in Endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration(EUS-FNA), Gastroenterological Endoscopy2014:56:7, 2141-49

*5. Hiroyuki Isayama et al. Guías de práctica clínica para la realización segura del drenaje biliar guiado por ecografía/ultrasonografía endoscópica: Journal of Japan Biliary association 2018, 2019:33:5, 793-816

