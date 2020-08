FUJIFILM Sonosite lanceert een nieuwe aanpasbare Point-of-Care echografisch systeem, met geintegreerde workflow en de meest heldere beeldkwaliteit van Sonosite ooit

AMSTERDAM, 10 augustus 2020 /PRNewswire/ -- FUJIFILM Sonosite, Inc., specialist in het ontwikkelen van geavanceerde echografische oplossingen voor de zorgomgeving (POCUS – point-of-care ultrasound) en onderdeel van de grotere Fujifilm Healthcare- portfolio Fujifilm Healthcare, heeft de lancering aangekondigd van het nieuw Sonosite PX echografisch systeem. Sonosite PX is de volgende generatie Sonosite POCUS, met de meest heldere beeldkwaliteit ooit in een Sonosite-systeem, een reeks functies voor werkefficiëntie en een aanpasbaar werkoppervlakte.

"Elk aspect van Sonosite PX is speciaal ontworpen voor zorgverleners die voorop lopen op het gebied van de geneeskunde. We hebben Sonosite PX ontworpen als hulpmiddel om zorgverleners op alle terreinen binnen de geneeskunde te helpen, patiënten effectiever te behandelen waar dit daadwerkelijk van belang is - in de zorgomgeving", aldus Rich Fabian, President en Chief Operating Officer van FUJIFILM Sonosite, Inc. "Om de ergonomie voor zorgverleners te optimaliseren en de efficiëntie te verbeteren, heeft het systeem een innovatief en aanpasbaar werkoppervlak dat kan worden gebruikt in een horizontale of verticale positie op basis van de specifieke vereisten voor het onderzoek. De uitzonderlijke helderheid van het beeld is het resultaat van een nieuwe gepatenteerde beeldtechnologie – een duidelijker beeld van de anatomie met Sonosite PX zorg voor meer vertrouwen in diagnostische en procedurele toepassingen. "

Zoals met alle Sonosite POCUS-systemen, is Sonosite PX opgezet volgens de alom bekende normen voor duurzaamheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak waar zorgverleners over de hele wereld op vertrouwen. Het echografisch systeem en de nieuwe reeks transducers hebben een valtest van een meter doorstaan en het werkoppervlak is aan de rand dichtgemaakt voor eenvoudige reiniging en desinfectie. Wanneer Sonosite PX op de speciale standaard is gemonteerd heeft het een aanpasbare werkbladpositie voor optimale ergonomie voor de arts, terwijl een kleine voetafdruk en verstelbare hoogte een betere toegang tot het bed mogelijk maken. Informatie die essentieel is voor het voltooien van een onderzoek, inclusief patiëntinformatie, rapporten en werkbladen, wordt intuïtief op één locatie geplaatst, waardoor zorgverleners tijd en moeite besparen bij het navigeren door de gebruikersinterface van het echografiesysteem.

Diku Mandavia, MD, FACEP, FRCPC, Senior Vice President en Chief Medical Officer van FUJIFILM Sonosite, Inc. legt uit: "Zorgverleners breiden hun gebruik van echografie voortdurend uit. Met Sonosite PX kunnen ze één echografiesysteem gebruiken voor verschillende werkzaamheden omdat het zich aanpast aan hun uiteenlopende behoeften". De Sonosite PX-gebruikersinterface is vereenvoudigd om zo de meest gebruikte bedieningselementen, berekeningen en annotaties weer te geven. Dr. Mandavia vervolgt: "Het systeem heeft twee cardiale opties waarmee zorgverleners kunnen kiezen tussen het verzamelen van gerichte informatie over het hart om het algehele welzijn van de patiënt te bepalen, of het onderzoeken van specifieke hartaandoeningen met uitgebreidere berekeningen die een gedetailleerde analyse van de structuur en functie bieden. Dit stelt zorgverleners in staat om het type hartonderzoek te selecteren dat het beste bij hun individuele werkzaamheden past. Bovendien hebben we, in lijn met onze inzet voor educatie, onze 3D-animatievideo's sterk uitgebreid, hetgeen erg belangrijk is voor nieuwe gebruikers. Sonosite PX heeft meer dan 100 trainingsprogramma's met scan-alongfunctie; de meest uitgebreide reeks in een zorgsysteem".

Sonosite PX erkent het belang van efficiënte documentatie voor het elektronische patiëntendossier (EPD) en is ontworpen voor ingebouwde documentatie van echografische bevindingen aan het bed.

Neem voor meer informatie over Sonosite PX contact op met uw verkoopvertegenwoordiger van Sonosite, of ga naar https://showcase.sonosite.com/de.

Over Fujifilm Sonosite

FUJIFILM Sonosite, Inc. is een innovator in echografie aan het bed en in de zorgomgeving en is marktleider in ultrahoge frequentie micro-echografie-technologie. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor dichtbij Seattle en wordt vertegenwoordigd door een wereldwijd distributienetwerk in meer dan 100 landen. De draagbare, compacte systemen van Sonosite breiden het gebruik van echografie uit naar het klinische spectrum door kosteneffectieve hoogwaardige echografie binnen de patiëntenzorg te leveren. Ga voor meer informatie naar www.sonosite.com.

FUJIFILM Holdings Corporation, Tokyo, Japan, levert geavanceerde oplossingen voor een breed scala internationale branches door gebruik te maken van haar diepgaande kennis en fundamentele technologieën die zijn ontwikkeld vanuit een sterke drang naar innovatie. De gepatenteerde kerntechnologieën leveren een bijdrage aan de verschillende werkgebieden, waaronder de gezondheidszorg, grafische systemen, sterk functionele materialen, optische apparaten, digitale beeldverwerking en documentproducten. Deze producten en diensten zijn gebaseerd op een uitgebreide portfolio chemische, mechanische, optische, elektronische en beeldvormende technologieën. Voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2020, had het bedrijf een wereldwijde omzet van $21 miljard, tegen een wisselkoers van 109 yen ten opzichte van de dollar. Fujifilm zet zich in voor verantwoord milieubeheer en gedegen maatschappelijk ondernemerschap. Ga voor meer informatie naar: www.fujifilmholdings.com.

