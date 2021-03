Fujitsu obtém classificação máxima em Mudança Climática e Segurança Hídrica da CDP

SÃO PAULO, 5 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Fujitsu, empresa japonesa líder em tecnologia da informação e da comunicação (TIC), foi indicada na Lista A do Carbon Disclosure Project - CDP (instituição sem fins lucrativos que mede e relata o impacto ambiental das ações das companhias para construir uma economia verdadeiramente sustentável) para mudanças climáticas pelo quarto ano consecutivo e segurança hídrica pelo segundo ano consecutivo. Essas são as classificações mais altas na avaliação do CDP das atividades corporativas. O objetivo da Fujitsu é tornar o mundo mais sustentável, criando confiança na sociedade por meio da inovação – a conquista da impressionante lista A para atividades de água e mudanças climáticas demonstra que a empresa está contribuindo para esse objetivo.

A cada ano, a CDP apóia milhares de empresas, cidades, estados e regiões para medir e gerenciar seus riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas, segurança hídrica e desmatamento. A pesquisa avalia os esforços das empresas para demonstrar liderança na divulgação de informações, identificação e gerenciamento de riscos, enfrentamento de desafios, estabelecimento de metas ambiciosas e significativas.

Em 2020, a CDP deu pontuações a mais de 8.000 empresas com base em suas divulgações de 2019, classificando-as de A a D. Apenas os 2% superiores entraram na Lista-A. As empresas da lista A são consideradas líderes por causa de sua divulgação transparente e abrangente de dados climáticos, consciência completa dos riscos climáticos, demonstração de forte governança e gestão desses riscos e melhores práticas de mercado. Exemplos de melhores práticas incluem o estabelecimento de metas baseadas na ciência, mudança para energia renovável, investimento em inovação de produtos de baixo carbono, uso de preços internos de carbono ou incentivo aos fornecedores a reduzir suas emissões.

Iniciativas da Fujitsu em mudanças climáticas e segurança hídrica

Em 2017, a Fujitsu delineou sua visão climática e energética de médio a longo prazo. Isso incluiu alcançar zero emissões de CO 2 , construir uma infraestrutura social mais resiliente para mitigar e se adaptar às mudanças climáticas e reduzir o consumo de água. A visão da empresa para alcançar essas metas era implementar tecnologia de maneira inteligente, tanto internamente quanto para os clientes.

Para orientar sua resposta, a Fujitsu estabeleceu um Comitê de Gestão de Risco e Conformidade. Este comitê tem a tarefa de identificar, analisar e avaliar os riscos em 33 diferentes áreas associadas aos negócios da Fujitsu em todo o mundo, além de desenvolver soluções que reduzem o risco.

A última fase (Estágio IX) do Plano de Ação Ambiental da Fujitsu (FY 2019-2020) é baseada em quatro categorias de importância crítica. Em primeiro lugar, aborda questões na cadeia de abastecimento da Fujitsu e três outras áreas que desafiam a sociedade como um todo: mudança climática, circulação de recursos e cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Mudanças Climáticas

A Visão de Clima e Energia da Fujitsu descreve os principais indicadores de desempenho e especifica quais ações são necessárias para alcançá-los. Isso inclui melhorar a eficiência do uso de energia e impulsionar estrategicamente o uso de energia renovável em data centers – um setor que deverá contribuir significativamente para o crescimento das emissões de gases de efeito estufa. A Fujitsu também está concentrando esforços na redução de resíduos vinculados a plásticos usados em embalagens, ao mesmo tempo em que continua reduzindo o volume de resíduos gerados durante a fabricação, além de outras iniciativas, como a conservação e reciclagem de recursos em produtos de TIC.

Água

Para preservar a qualidade da água de corpos d'água próximos, a Fujitsu definiu controles voluntários que são ainda mais rígidos do que os mandatos legais. A empresa recupera e recicla produtos químicos usados nos processos de produção, em vez de descartá-los em águas residuais. Também está trabalhando para gerenciar e reduzir adequadamente o descarte de substâncias nocivas e outras substâncias regulamentadas, garantindo o uso adequado de produtos químicos, evitando vazamentos de produtos químicos e gerenciando com eficácia as instalações de tratamento e purificação de água.

Recursos online

