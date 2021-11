Fulcrum Digital s'associe à Global Gate et l'aide à franchir la courbe de maturité numérique

GENÈVE, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Fulcrum Digital , une entreprise de plateforme commerciale et de services d'ingénierie numérique de premier plan, qui a fait ses preuves en matière de transformation numérique dans tous les secteurs, s'est associée à Global Gate , une société mondiale de gestion des investissements, pour accélérer la transformation numérique de l'entreprise.

Cette collaboration stratégique visait à concevoir un écosystème informatique modernisé pour Global Gate, qui faciliterait la satisfaction des exigences technologiques émergentes et offrirait une expérience client supérieure. Avec plus de deux décennies d'expertise dans les services financiers, Fulcrum Digital a contribué à faire passer le score de maturité numérique de l'entreprise à 135 % en l'espace de 8 semaines. L'association de Global Gate avec Fulcrum Digital a permis à l'organisation d'innover plus rapidement en mettant à disposition des applications natives du cloud de niveau entreprise dans un délai plus court.

Fulcrum Digital a identifié six domaines clés à l'aide de l'outil Prioritization Matrix et de l'évaluation à trois niveaux Tri-Layer. Ensuite, pour fusionner les besoins et les processus de Global Gate, un actif personnalisé appelé Digital Operating Model (DOM) a été développé pour exécuter la transformation. Fulcrum Digital a proposé l'automatisation de divers processus et a élaboré une feuille de route présentant plusieurs outils qui permettraient d'acquérir et d'accueillir les clients de manière transparente.

Commentant ce partenariat, Rudy Sayegh, fondateur de Global Gate, a déclaré : « Avec les évolutions rapides que connaît la technologie chaque jour, l'adoption de nouvelles méthodes pour fournir les bonnes solutions est essentielle pour toute entreprise. Cela a finalement un impact stratégique sur la façon dont une organisation se démarque de ses concurrents et génère une plus grande valeur pour ses clients. Fulcrum Digital nous a aidés à transformer la façon dont les données sont collectées, partagées, gérées et analysées, ce qui nous a permis de relever des défis grâce à la prise de décision basée sur les données et d'atteindre l'excellence commerciale avec plus d'efficacité, de rapidité et de facilité que jamais auparavant. »

Rayan Kesrouani, responsable des opérations chez Global Gate, a renchéri : « L'approche collaborative de Fulcrum Digital, son expertise dans le domaine et ses conseils aux entreprises ont été déterminants dans notre choix de cette entreprise comme partenaire. Ce partenariat nous a permis de franchir des étapes importantes dans notre parcours numérique, ce qui nous permettra d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité dans nos opérations et de créer une expérience client améliorée. »

À propos de cette nouvelle collaboration, Rajesh Sinha, fondateur et président de Fulcrum Digital, a déclaré : « Pour rester pertinentes, les entreprises doivent dépasser les attentes de leurs clients. Les clients exigent de plus en plus une connectivité omniprésente et des expériences numériques de signature qui nécessitent une infrastructure numérique moderne. Le partenariat de Global Gate avec Fulcrum Digital est une étape déterminante dans son parcours de transformation numérique, car il implique de développer des solutions innovantes dans un délai de mise sur le marché plus court. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec Global Gate, d'autant plus que nous partageons la même vision de créer de la valeur pour les clients sur ce marché dynamique. »

À propos de Global Gate

Global Gate est une société d'investissement qui gère plusieurs classes d'actifs par l'intermédiaire de son groupe de sociétés. Notre entreprise est spécialisée dans l'immobilier, le capital-investissement et la gestion de patrimoine. Nos intérêts sont totalement alignés sur ceux de nos clients, car nous engageons notre propre bilan aux côtés de nos investisseurs.

À propos de Fulcrum Digital :

Fulcrum Digital est une entreprise de plateforme commerciale et de services d'ingénierie numérique de premier plan. Nous nous associons à des entreprises mondiales de différents secteurs : fintech, assurance, enseignement supérieur, services alimentaires et e-commerce.

Fondée en 1999, Fulcrum Digital compte plus de 1300 employés, autonomisant plus de 100 clients mondiaux depuis ses installations aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Inde. Grâce à notre expertise en matière de transformation numérique, d'apprentissage automatique et de technologies émergentes, nous proposons une suite intégrée de solutions, produits et services logiciels de niveau entreprise, axés sur le conseil.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1581090/Fulcrum_Digital_Logo.jpg

SOURCE Fulcrum Digital