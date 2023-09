Fullcommerce para o varejo agro alavanca Luft Logistics à posição de logtech

Agtech Agrega Agro acelera progresso do setor no Brasil ao levar negócios físicos do Agro para o e-commerce, de forma integrada ao ecossistema logístico da Luft

SÃO PAULO, 1 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A rápida e irreversível transformação do setor logístico, impulsionada pela tecnologia, é notável. Conforme relatório da Market Digits, o mercado de logística digital deve crescer exponencialmente, de US$ 30,2 bilhões este ano para US$ 121,4 bilhões até 2030. No agronegócio brasileiro, de acordo com levantamento da McKinsey, 70% dos produtores rurais utilizam canais digitais na compra de pelo menos um insumo. Neste cenário dinâmico e a partir da sua expertise em logística para e-commerce, a Luft Logistics avança como logtech ao mesmo tempo em que acelera a digitalização do Agro no Brasil, por meio de sua agtech Agrega Agro.

Criada em 2023 para atender, de forma abrangente, às demandas específicas de fullcommerce dos varejistas do agronegócio, a agtech está levando negócios físicos ao mundo do e-commerce, com tecnologia de ponta, velocidade e baixo custo, de forma integrada ao ecossistema logístico da Luft.

"Com a Agrega Agro, apoiamos os varejistas do agronegócio para uma entrada rápida e bem-sucedida no comércio eletrônico. Continuaremos investindo em novas tecnologias, a fim de trazer, continuamente, soluções inovadoras aos nossos clientes", declara Luciano Luft, Fundador e CEO da Luft Logistics.

Soluções digitais robustas

A Agrega Agro não compra nem vende produtos, e sim ajuda e habilita novos canais e possibilidades para as empresas, atuando na concepção das lojas virtuais para revendas, distribuidores, cooperativas e produtores rurais, inclusive as que estão em processo de entrada no e-commerce. A agtech as auxilia no desenvolvimento de soluções robustas, de acordo com as particularidades e boas práticas do mercado Agro.

"Desenvolvemos um modelo seguro e super adaptativo. Com tecnologia de fullcommerce e time operacional multidisciplinar, a Agrega Agro acompanha os pedidos desde a origem até as etapas de expedição e transporte, automatizando processos complexos em um canal efetivo e descomplicado para a comercialização de insumos como defensivos, fertilizantes e sementes, com atendimento online multicanal", explica Gustavo Saraiva, CIO da Luft Logistics e Agrega Agro.

Receituário agronômico digital

Por meio da plataforma, o varejista consegue, por exemplo, acessar documentações em um mesmo lugar; agendar e fracionar a entrega de pedidos; atender às dúvidas em tempo real pelos vendedores; verificar cotações de mercado e emitir notas fiscais e receituários agronômicos digitais.

"Através do nosso ecossistema avançado, novos projetos e soluções são incubados e meticulosamente testados dentro de um ambiente propício, antes de serem lançados de maneira abrangente ao mercado. Essa abordagem garante a nossa permanência na vanguarda da evolução logística", afirma Gustavo.

Transferência de tecnologia

Em 31 de julho, a Luft Logistics assinou um memorando de entendimento de transferência de tecnologia com o Ministério de Desenvolvimento da Arábia Saudita (MISA), que prevê o estabelecimento, na Arábia Saudita, de um centro de desenvolvimento para distribuidores, e-commerces e varejistas, envolvendo sistemas e soluções criadas pela empresa brasileira.

