Fullerton Fund Management, en partenariat avec le PNUD, lance son cadre de gestion de la durabilité pour les investissements privés dans le domaine du climat

Il guide les investisseurs en capital privé sur la façon d'harmoniser leur stratégie, leur gestion, leur transparence et leurs pratiques de gouvernance, afin d'atteindre leurs objectifs de décarbonisation.

SINGAPOUR, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Fullerton Fund Management (Fullerton) s'est associé au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour élaborer un cadre de gestion de la durabilité afin de guider les investissements privés dans le domaine du climat en Asie, en s'appuyant sur les normes de SDG Impact du PNUD. Ce cadre offre aux sociétés de capital-investissement une feuille de route pour adopter des pratiques qui peuvent aider à accélérer la réalisation de leurs objectifs de carboneutralité.

En Asie, l'argument environnemental et commercial en faveur des investissements dans le domaine du climat est convaincant, le marché potentiel des entreprises vertes en Asie devant atteindre plus de 4 000 milliards de dollars d'ici à 2030[1]. Les gouvernements ont pris des engagements fermes pour décarboniser leurs économies, et environ 53 500 milliards de dollars d'investissements entre 2020 et 2060 sont nécessaires pour atteindre les objectifs de carboneutralité déjà annoncés[2]. D'importantes possibilités d'investissement s'annoncent et le capital-investissement peut jouer un rôle central, aux côtés des dépenses publiques, pour combler le déficit de financement.

Les investisseurs en capital privé sont bien placés pour exercer une plus grande influence sur les entreprises de leur portefeuille en ce qui concerne les questions de climat et de durabilité. Cependant, les normes de divulgation dans la région sont inégales et les informations fournies par les entreprises restent insuffisantes, en particulier dans les pays émergents d'Asie. Cela pose des défis aux investisseurs climatiques qui cherchent à évaluer les questions environnementales importantes, et leurs implications, pour leurs investissements.

Le cadre de gestion de la durabilité guide les investisseurs en capital-investissement sur la façon d'intégrer les considérations de durabilité et les objectifs de développement durable (ODD) dans leur stratégie, leur gestion, leur transparence et leurs pratiques de gouvernance, afin d'atteindre leurs objectifs de décarbonisation. Grâce à ce cadre, les investisseurs dans le domaine du climat peuvent effectuer une évaluation critique des diverses pratiques d'investissement possibles et décider de l'ensemble unique de pratiques qui correspond le mieux à leurs mandats d'investissement et aux exigences des parties prenantes.

« En tant qu'investisseurs de capitaux privés en Asie, nous reconnaissons que les questions de durabilité ont des répercussions considérables sur la valeur d'investissement d'une entreprise, en particulier pour les capitaux privés, qui ont un horizon d'investissement à long terme. En lançant ce cadre de gestion de la durabilité avec le soutien du PNUD, nous nous engageons à intégrer les questions de durabilité dans nos investissements privés en faveur du climat. Plus important encore, nous espérons partager ce cadre et les enseignements tirés d'études de cas réels avec nos pairs, afin de leur permettre d'évaluer les aspects de durabilité pertinents nécessaires pour optimiser la décarbonisation dans la région », a déclaré Huck Khim Tan, directeur adjoint des investissements et responsable des investissements alternatifs chez Fullerton Fund Management.

« Le secteur privé a un rôle important à jouer dans l'accélération de la décarbonisation de l'Asie, notamment en collaboration et parallèlement aux efforts déployés par les acteurs des domaines public et multilatéral. C'est pourquoi nous sommes ravis de collaborer avec Fullerton Fund Management pour développer ce cadre de gestion de la durabilité, en tirant parti des normes de SDG Impact du PNUD pour les fonds de capital-investissement. Ce cadre est utile pour les investisseurs dans le domaine du climat qui cherchent à aligner leurs pratiques internes et leur prise de décision pour atteindre leurs objectifs de décarbonisation », a déclaré Haoliang Xu, secrétaire général adjoint de l'ONU et administrateur associé du Programme des Nations unies pour le développement.

À propos de Fullerton Fund Management

Fullerton Fund Management Company Ltd (« Fullerton ») est un spécialiste de l'investissement actif qui se concentre sur l'optimisation des résultats d'investissement et l'amélioration de l'expérience des investisseurs.

Fullerton aide ses clients, notamment les entités gouvernementales, les fonds souverains, les régimes de retraite, les compagnies d'assurance, les fonds privés et les particuliers, de la région et au-delà, à atteindre leurs objectifs d'investissement grâce à un ensemble de solutions. L'expertise de Fullerton englobe les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, la gestion alternative et la gestion de trésorerie, sur les marchés publics et privés.

En tant que gestionnaire actif, Fullerton met fortement l'accent sur la performance, la gestion du risque et les perspectives d'investissement. Constitué en 2003, Fullerton a son siège à Singapour et dispose de bureaux associés à Shanghai, Jakarta et Brunei. Fullerton fait partie d'un groupe de gestion multi-actifs, Seviora, une société holding créée par Temasek. Income Insurance, un important assureur de Singapour, est un actionnaire minoritaire de Fullerton.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fullertonfund.com

À propos du Programme des Nations unies pour le développement (« PNUD ») :

En tant qu'agence principale des Nations Unies pour le développement international, le PNUD travaille dans 170 pays et territoires pour éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités. Le PNUD aide les pays à développer des politiques, des compétences en matière de leadership, des capacités de partenariat, des capacités institutionnelles et à renforcer la résilience pour atteindre les Objectifs de développement durable. Le travail du PNUD se concentre sur trois domaines d'intervention : le développement durable, la gouvernance démocratique et la consolidation de la paix, et la résilience au climat et aux catastrophes. Pour en savoir plus, consultez le site undp.org ou suivez @UNDP

À propos du Pôle de financement durable du PNUD :

Le Pôle de financement durable réunit l'expertise du PNUD dans le domaine financier afin de mobiliser des capitaux publics et privés en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) et ainsi de soutenir les gouvernements, les investisseurs et les entreprises dans la réalisation des cibles liées au climat, à l'impact social et à la durabilité. Son action permet un changement systémique en faveur d'une architecture financière durable bénéficiant aux populations et à la planète. SDG Impact est une initiative phare mondiale du Pôle de financement durable, créée pour accélérer les investissements et les activités du secteur privé en faveur de la durabilité et de la réalisation des ODD en permettant aux entreprises et aux investisseurs d'intégrer plus facilement l'impact dans leurs pratiques internes de gestion et de prise de décision, ainsi que d'orienter les capitaux là où ils peuvent faire la plus grande différence pour les personnes et la planète.

Pour en savoir plus sur ses services intégrés qui garantissent que toutes les finances sont durables, rendez-vous sur le site sdgfinance.undp.org ou suivez @UNDP_SDGFinance

[1] McKinsey & Company, 2022. Green Growth: Capturing Asia's $5 Trillion Green Business Opportunity. Disponible à l'adresse : www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-asia/green-growth-capturing-asias-5-trillion-green-business-opportunity . [2] Asia Society Policy Institute, 2022. Building a Powerful and Coherent Vision for Net Zero in Asia. Disponible à l'adresse : https://asiasociety.org/policy-institute/building-powerful-and-coherent-vision-net-zero-asia

