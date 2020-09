FUN WINE® está a punto de alterar la industria de las bebidas con MONK FRUIT, jamás usado anteriormente, en su lanzamiento de la HARD BUBBLY COLLECTION™ y la presentación de las primeras botellas de vino de aluminio individuales de 330 mililitros Latin America - español English

La marca con sede en Miami lanza la nueva colección "Better for You" en el cuarto trimestre de 2020 en más de 150 mayoristas de los Estados Unidos con una presencia de distribución global en expansión en seis continentes