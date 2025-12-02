FUN88 introduit les paiements en USDT pour des jeux plus rapides, plus sûrs et plus gratifiants

MEXICO CITY, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- FUN88, une plateforme de premier plan dans le domaine du jeu et du divertissement sportif, est fière d'annoncer le lancement de USDT (Tether) comme nouvelle option de paiement. Cet ajout offre aux utilisateurs un moyen plus rapide et plus sûr de gérer leurs fonds, en garantissant des transactions fluides, des dépôts aux retraits. Soutenu par les principaux échanges comme Binance, USDT améliore l'expérience FUN88 avec la vitesse, la fiabilité et la commodité.

Principaux avantages de l'utilisation de USDT sur FUN88 :

FUN88 Launches USDT: Instant Transactions, Secure Payments, and Exclusive Rewards

Protection fiable : Transactions sécurisées, préservant la confidentialité et la sécurité des informations financières.

Transactions sécurisées, préservant la confidentialité et la sécurité des informations financières. Transactions rapides : L'USDT permet des dépôts et des retraits instantanés.

L'USDT permet des dépôts et des retraits instantanés. Valeur stable : Le Tether est lié au dollar américain, offrant une méthode de paiement stable et prévisible, à l'abri des fluctuations de prix.

Le Tether est lié au dollar américain, offrant une méthode de paiement stable et prévisible, à l'abri des fluctuations de prix. Utilisation mondiale et disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : Les USDT sont acceptés dans le monde entier et sont disponibles pour des transactions à tout moment, offrant des limites de dépôt illimitées.

Le processus KYC FUN88 suit des politiques strictes de lutte contre le blanchiment d'argent, garantissant un environnement sûr et équitable pour tous les joueurs.

Promotions USDT exclusives :

Pour célébrer ce lancement, FUN88 offre des récompenses spéciales sur pour les utilisateurs d'USDT :

Bonus Crypto Wallet Link : Jusqu'à 8 888 bahts / 8 888 VND pour relier votre portefeuille de crypto-monnaie.

Jusqu'à 8 888 bahts / 8 888 VND pour relier votre portefeuille de crypto-monnaie. Bonus de premier dépôt : 100% de bonus jusqu'à 10,000 Baht / 10,000 Kđ sur le premier dépôt en USDT.

100% de bonus jusqu'à 10,000 Baht / 10,000 Kđ sur le premier dépôt en USDT. Récompenses USDT quotidiennes : Gagnez des points et des paris gratuits tous les jours en déposant des USDT.

FUN88 offre une expérience sûre et attrayante avec une inscription simple, l'application FUN88, et un jeu gratifiant. Les nouveaux joueurs peuvent bénéficier d'avantages intéressants, notamment d'un bonus de bienvenue. Avec l'intégration de l'USDT comme option de paiement, FUN88 garantit à tous les joueurs un parcours rapide, sécurisé et passionnant, depuis l'inscription et le premier dépôt jusqu'aux retraits.

À propos de FUN88 :

FUN88 est une plateforme en ligne de confiance offrant une expérience sécurisée et facile à utiliser pour les sports, les esports, les machines à sous, la loterie, la pêche et les jeux de casino, soutenue par des paiements rapides et des promotions exceptionnelles. En tant qu'innovateur de premier plan dans le secteur, FUN88 s'est associé à des personnalités sportives majeures telles que la légende du football Iker Casillas, les stars de la NBA Tony Parker et Kobe Bryant, et a été le partenaire asiatique officiel du Newcastle United FC.

Contact :

FUN88 Global Website : https://global.fun88.com/

Email: cs.thai@fun88.com, cs.viet@fun88.com

Facebook : https://global.f88.uk/th-fun88officialfb , https://global.f88.uk/vn-fun88officialfb

YouTube : https://global.f88.uk/th-fun88officialyt , https://global.f88.uk/vn-fun88officialyt

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2836146/FUN88_Launch_USDT.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2707566/5651207/FUN88_Logo.jpg