Funcionários sem treinamento representam um grave risco para as organizações devido à incerteza dos relatórios de segurança

Novo estudo mostra que mais de vinte por cento da força de trabalho global sem treinamento não sabe com quem entrar em contato durante uma falha na segurança

TAMPA BAY, Flórida, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- KnowBe4, a maior provedora do mundo em treinamento de conscientização em segurança e plataforma de phishing simulado do mundo, anunciou o lançamento de um relatório elaborado pela sua equipe de pesquisas que mostra que, sem treinamento, 21% da força de trabalho global não sabia a quem recorrer diante de uma ameaça.

O intervalo de tempo entre o momento em que um funcionário identifica uma ameaça de segurança em potencial, e o recebimento dessa informação pela pessoa certa pode ser a diferença entre se proteger ou deixar o caminho livre para uma invasão. Isso torna crucial que os funcionários saibam quando e a quem reportar uma ameaça, sendo um passo de segurança vital para organizações de qualquer porte.

No estudo, o treinamento anual de segurança reduziu essa porcentagem para 17%. Mas é a repetição que gera a mudança mais significativa – a melhoria geral em saber a quem recorrer dobrou no caso de funcionários que completaram o treinamento mensal quando comparados com os que realizaram o treinamento anual.

O relatório apresenta uma avaliação da frequência de treinamento em todas os setores, incluindo Educação, Tecnologia, Saúde e Farmacêuticos, atingindo o menor valor em quantidade de treinamento mensal em relação a Hotelaria e Transporte, que estão à frente com 28 e 20%, respectivamente.

Em todos os setores, o relatório mostra que o aumento da frequência na qual os funcionários completam o treinamento de conscientização em segurança tem uma influência positiva quase universal. Sem os benefícios obtidos pelo treinamento frequente, os funcionários são obrigados a decifrar as instruções de segurança por conta própria, sem uma orientação adequada e, em última instância, colocam a organização em maior risco de gerenciar de forma inadequada um incidente de segurança.

De acordo com o CEO da KnowBe4, Stu Sjouwerman, "O treinamento mensal traz uma melhor compreensão da terminologia, além de conhecimento sobre o motivo de cada procedimento recomendado e os canais corretos para comunicar as ameaças. Como os dados demonstram, assegurar que estas informações vitais sejam informadas regularmente é um passo necessário para trazer segurança a organizações de qualquer porte, o que contribui para criar uma cultura de segurança mais forte".

Para baixar o Relatório Trimestral de Pesquisa daKnowBe4, visite: https://www.knowbe4.com/hubfs/Quarterly_Report_Q3_2022.pdf

Sobre a KnowBe4

KnowBe4, a provedora do maior treinamento de conscientização em segurança e plataforma de phishing simulada do mundo, é utilizada por mais de 52.000 organizações ao redor do mundo. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a abordarem o elemento humano da segurança através do aumento da conscientização sobre ransomware, fraude CEO e outras táticas de engenharia social através de uma nova abordagem de treinamento de conscientização em segurança. Kevin Mitnick, especialista em cibersegurança internacionalmente reconhecido e Diretor Chefe de Hacking da KnowBe4, ajudou no desenvolvimento do treinamento da empresa, que é baseado em táticas de engenharia social muito bem documentadas que foram criadas por ele. Dezenas de milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como última linha de defesa.

